Премьер Дании назвала инцидент с БПЛА в Копенгагене самой серьезной атакой

2025-09-23T11:10:00+03:00

2025-09-23T11:35:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что инцидент с БПЛА в аэропорту Копенгагена стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время. "То, что мы наблюдали вчера вечером, стало самым серьезным нападением на датскую критическую инфраструктуру за все время", - говорится в заявлении премьера, опубликованном телерадиокомпанией DR.По словам Фредериксен, полиция Копенгагена тесно сотрудничает со службой разведки, вооруженными силами страны, а также международными партнерами в рамках проводимого расследования."Разумеется, мы не исключаем никаких вариантов того, кто мог за этим стоять", - говорится в заявлении премьера.Фредериксен также напоминает о недавних инцидентах с БПЛА и нарушением воздушного пространства в европейских аэропортах.Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. По данным Рейтер, во вторник датские правоохранители заявили, что не знают, кто стоит за якобы замеченными дронами у аэропорта Копенгагена, они появились с разных направлений.Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались.Румынское министерство национальной обороны ранее сообщило, что 20 сентября вечером воздушное пространство страны на короткий период было нарушено дроном, который не представлял непосредственной угрозы безопасности населению. Посол России в Румынии Олег Липаев был вызван 21 сентября вечером в МИД Румынии из-за появления в воздушном пространстве страны дрона, заявила министр иностранных дел Оана Цою, хотя никаких доказательств происхождения беспилотника предоставлено не было.

