Посольство России направило ноту в МИД Болгарии по делу Гречушкина
23.09.2025
Посольство России направило ноту в МИД Болгарии по делу Гречушкина
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Посольство России направило ноту в МИД Болгарии с запросом информации относительно задержанного в Софии Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Болгарии. В воскресенье МИД России заявил РИА Новости, что держит на контроле ситуацию вокруг задержания Гречушкина. "Посольство направило ноту в МИД Республики Болгария с запросом информации относительно гражданина Гречушкина, но ответа не получило", - сказали агентству в посольстве. Там добавили, что сам Гречушкин в посольство не обращался. "Никакой официальной информации у нас нет", - заключили в дипмиссии. Ранее Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что российского владельца грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Как сообщается, 48-летний Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Васил Левский в болгарской столице Софии, куда он прибыл из Кипра. При проверке документов пограничники установили, что пассажир разыскивается по красному бюллетеню Интерпола. В настоящее время он содержится под следственным арестом, отмечает БНР. Агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта передает, что задержанный прибыл в Болгарию с паспортом гражданин Кипра с целью туризма. Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.
Посольство России направило ноту в МИД Болгарии по делу Гречушкина

Посольство РФ запросило у МИД Болгарии информацию о задержанном Гречушкине

CC BY-SA 2.0 / MrPanyGoff / Russian Embassy - SofiaЗдание посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
CC BY-SA 2.0 / MrPanyGoff / Russian Embassy - Sofia
Здание посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Посольство России направило ноту в МИД Болгарии с запросом информации относительно задержанного в Софии Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Болгарии.
В воскресенье МИД России заявил РИА Новости, что держит на контроле ситуацию вокруг задержания Гречушкина.
21 сентября, 09:01
В МИД России высказались о задержании Гречушкина в Болгарии
21 сентября, 09:01
"Посольство направило ноту в МИД Республики Болгария с запросом информации относительно гражданина Гречушкина, но ответа не получило", - сказали агентству в посольстве.
Там добавили, что сам Гречушкин в посольство не обращался. "Никакой официальной информации у нас нет", - заключили в дипмиссии.
Ранее Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что российского владельца грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Как сообщается, 48-летний Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Васил Левский в болгарской столице Софии, куда он прибыл из Кипра.
При проверке документов пограничники установили, что пассажир разыскивается по красному бюллетеню Интерпола. В настоящее время он содержится под следственным арестом, отмечает БНР. Агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта передает, что задержанный прибыл в Болгарию с паспортом гражданин Кипра с целью туризма.
Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.
16 сентября, 17:08
Ливан запросит об экстрадиции россиянина, связанного со взрывом в Бейруте
16 сентября, 17:08
 
