https://ria.ru/20250923/bolgariya-2043698539.html

Посольство России направило ноту в МИД Болгарии по делу Гречушкина

Посольство России направило ноту в МИД Болгарии по делу Гречушкина - РИА Новости, 23.09.2025

Посольство России направило ноту в МИД Болгарии по делу Гречушкина

Посольство России направило ноту в МИД Болгарии с запросом информации относительно задержанного в Софии Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T11:31:00+03:00

2025-09-23T11:31:00+03:00

2025-09-23T11:31:00+03:00

в мире

болгария

россия

бейрут

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920552111_0:51:2880:1671_1920x0_80_0_0_638fe077498f04e254850d208d93355a.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Посольство России направило ноту в МИД Болгарии с запросом информации относительно задержанного в Софии Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Болгарии. В воскресенье МИД России заявил РИА Новости, что держит на контроле ситуацию вокруг задержания Гречушкина. "Посольство направило ноту в МИД Республики Болгария с запросом информации относительно гражданина Гречушкина, но ответа не получило", - сказали агентству в посольстве. Там добавили, что сам Гречушкин в посольство не обращался. "Никакой официальной информации у нас нет", - заключили в дипмиссии. Ранее Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что российского владельца грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Как сообщается, 48-летний Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Васил Левский в болгарской столице Софии, куда он прибыл из Кипра. При проверке документов пограничники установили, что пассажир разыскивается по красному бюллетеню Интерпола. В настоящее время он содержится под следственным арестом, отмечает БНР. Агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта передает, что задержанный прибыл в Болгарию с паспортом гражданин Кипра с целью туризма. Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250921/mid-2043293717.html

https://ria.ru/20250916/livan-2042273248.html

болгария

россия

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, болгария, россия, бейрут