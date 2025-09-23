https://ria.ru/20250923/bolgariya-2043698539.html
Посольство России направило ноту в МИД Болгарии по делу Гречушкина
Посольство России направило ноту в МИД Болгарии по делу Гречушкина - РИА Новости, 23.09.2025
Посольство России направило ноту в МИД Болгарии по делу Гречушкина
Посольство России направило ноту в МИД Болгарии с запросом информации относительно задержанного в Софии Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T11:31:00+03:00
2025-09-23T11:31:00+03:00
2025-09-23T11:31:00+03:00
в мире
болгария
россия
бейрут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920552111_0:51:2880:1671_1920x0_80_0_0_638fe077498f04e254850d208d93355a.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Посольство России направило ноту в МИД Болгарии с запросом информации относительно задержанного в Софии Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Болгарии. В воскресенье МИД России заявил РИА Новости, что держит на контроле ситуацию вокруг задержания Гречушкина. "Посольство направило ноту в МИД Республики Болгария с запросом информации относительно гражданина Гречушкина, но ответа не получило", - сказали агентству в посольстве. Там добавили, что сам Гречушкин в посольство не обращался. "Никакой официальной информации у нас нет", - заключили в дипмиссии. Ранее Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что российского владельца грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Как сообщается, 48-летний Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Васил Левский в болгарской столице Софии, куда он прибыл из Кипра. При проверке документов пограничники установили, что пассажир разыскивается по красному бюллетеню Интерпола. В настоящее время он содержится под следственным арестом, отмечает БНР. Агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта передает, что задержанный прибыл в Болгарию с паспортом гражданин Кипра с целью туризма. Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250921/mid-2043293717.html
https://ria.ru/20250916/livan-2042273248.html
болгария
россия
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920552111_334:0:2562:1671_1920x0_80_0_0_c3059deb58aa2dee4f99f3077d74fd64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, россия, бейрут
В мире, Болгария, Россия, Бейрут
Посольство России направило ноту в МИД Болгарии по делу Гречушкина
Посольство РФ запросило у МИД Болгарии информацию о задержанном Гречушкине
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Посольство России направило ноту в МИД Болгарии с запросом информации относительно задержанного в Софии Игоря Гречушкина, чье судно связано со взрывом в порту Бейрута пять лет назад, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Болгарии.
В воскресенье МИД России заявил РИА Новости, что держит на контроле ситуацию вокруг задержания Гречушкина.
"Посольство направило ноту в МИД Республики Болгария с запросом информации относительно гражданина Гречушкина, но ответа не получило", - сказали агентству в посольстве.
Там добавили, что сам Гречушкин в посольство не обращался. "Никакой официальной информации у нас нет", - заключили в дипмиссии.
Ранее Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что российского владельца грузового судна, связанного со взрывом в порту Бейрута
пять лет назад, задержали в Болгарии
по ордеру Интерпола
. Как сообщается, 48-летний Игорь Гречушкин был задержан 6 сентября в аэропорту Васил Левский в болгарской столице Софии
, куда он прибыл из Кипра
.
При проверке документов пограничники установили, что пассажир разыскивается по красному бюллетеню Интерпола. В настоящее время он содержится под следственным арестом, отмечает БНР. Агентство БГНЕС со ссылкой на пограничную службу аэропорта передает, что задержанный прибыл в Болгарию с паспортом гражданин Кипра с целью туризма.
Мощный взрыв произошел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В результате погибли 121 человек, более шести тысяч получили ранения. 300 тысяч человек остались без крова, практически полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала. Экономический ущерб городу в результате взрыва по предварительным оценкам составлял не менее 15 миллиардов долларов.