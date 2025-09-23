https://ria.ru/20250923/boeviki-2043651074.html
Боец рассказал, как украинские боевики прикрывались мирными жителями
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские боевики прикрывались мирными жителями при отходе с позиций в районе Новоивановки Запорожской области, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным "Барабаш". Минобороны России 19 сентября сообщало об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Новоивановка в Запорожской области. "Два (украинских - ред.) нациста гражданскими дедушками прикрывались. Они (боевики ВСУ - ред.) им прямо в спину упорно стреляли и убегали. Бросили оружие, сбросили бронежилеты и налегке скрылись", - рассказал российский военнослужащий. По словам бойца, военные преступления против мирного населения стали привычной тактикой противника. "Мы начали стрелять им в ответ, но они успели убежать, потому что бежали зигзагом. Сложно попасть по человеку, который уходит таким образом", - добавил "Барабаш".
