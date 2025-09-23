Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, как украинские боевики прикрывались мирными жителями - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/boeviki-2043651074.html
Боец рассказал, как украинские боевики прикрывались мирными жителями
Боец рассказал, как украинские боевики прикрывались мирными жителями - РИА Новости, 23.09.2025
Боец рассказал, как украинские боевики прикрывались мирными жителями
Украинские боевики прикрывались мирными жителями при отходе с позиций в районе Новоивановки Запорожской области, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T05:03:00+03:00
2025-09-23T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fc9dabf6b05bb0265a770403a7959b0.jpg
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские боевики прикрывались мирными жителями при отходе с позиций в районе Новоивановки Запорожской области, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным "Барабаш". Минобороны России 19 сентября сообщало об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Новоивановка в Запорожской области. "Два (украинских - ред.) нациста гражданскими дедушками прикрывались. Они (боевики ВСУ - ред.) им прямо в спину упорно стреляли и убегали. Бросили оружие, сбросили бронежилеты и налегке скрылись", - рассказал российский военнослужащий. По словам бойца, военные преступления против мирного населения стали привычной тактикой противника. "Мы начали стрелять им в ответ, но они успели убежать, потому что бежали зигзагом. Сложно попасть по человеку, который уходит таким образом", - добавил "Барабаш".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6f6d743c5f3ea3b8e419ce3e600c3c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, как украинские боевики прикрывались мирными жителями

ВСУ при отходе с позиций в Запорожской области прикрывались мирными жителями

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские боевики прикрывались мирными жителями при отходе с позиций в районе Новоивановки Запорожской области, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным "Барабаш".
Минобороны России 19 сентября сообщало об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Новоивановка в Запорожской области.
"Два (украинских - ред.) нациста гражданскими дедушками прикрывались. Они (боевики ВСУ - ред.) им прямо в спину упорно стреляли и убегали. Бросили оружие, сбросили бронежилеты и налегке скрылись", - рассказал российский военнослужащий.
По словам бойца, военные преступления против мирного населения стали привычной тактикой противника.
"Мы начали стрелять им в ответ, но они успели убежать, потому что бежали зигзагом. Сложно попасть по человеку, который уходит таким образом", - добавил "Барабаш".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала