Боец рассказал, как украинские боевики прикрывались мирными жителями

Боец рассказал, как украинские боевики прикрывались мирными жителями - РИА Новости, 23.09.2025

Боец рассказал, как украинские боевики прикрывались мирными жителями

Украинские боевики прикрывались мирными жителями при отходе с позиций в районе Новоивановки Запорожской области, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки... РИА Новости, 23.09.2025

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Украинские боевики прикрывались мирными жителями при отходе с позиций в районе Новоивановки Запорожской области, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным "Барабаш". Минобороны России 19 сентября сообщало об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Новоивановка в Запорожской области. "Два (украинских - ред.) нациста гражданскими дедушками прикрывались. Они (боевики ВСУ - ред.) им прямо в спину упорно стреляли и убегали. Бросили оружие, сбросили бронежилеты и налегке скрылись", - рассказал российский военнослужащий. По словам бойца, военные преступления против мирного населения стали привычной тактикой противника. "Мы начали стрелять им в ответ, но они успели убежать, потому что бежали зигзагом. Сложно попасть по человеку, который уходит таким образом", - добавил "Барабаш".

запорожская область

2025

