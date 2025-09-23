https://ria.ru/20250923/bespilotnik-2043704703.html

ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву

ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 23.09.2025

ПВО сбила украинский беспилотник, летевший на Москву

Уничтожен один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T12:00:00+03:00

2025-09-23T12:00:00+03:00

2025-09-23T12:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

москва

сергей собянин

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Уничтожен один вражеский беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Уничтожен один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в мессенджере Max.

москва

2025

безопасность, москва, сергей собянин