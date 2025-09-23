Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил военных, освободивших Переездное в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 23.09.2025
Белоусов поздравил военных, освободивших Переездное в ДНР
Белоусов поздравил военных, освободивших Переездное в ДНР - РИА Новости, 23.09.2025
Белоусов поздравил военных, освободивших Переездное в ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 88-ю отдельную мотострелковую бригаду с освобождением Переездного в ДНР. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 88-ю отдельную мотострелковую бригаду с освобождением Переездного в ДНР.Об освобождении Переездного российское военное ведомство сообщило во вторник."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении МО РФ.Глава военного ведомства отметил, что личный состав бригады, приумножая летопись ратных побед в борьбе с врагом, показывает беспримерное мужество, героизм и самоотверженность.
Белоусов поздравил военных, освободивших Переездное в ДНР

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 88-ю отдельную мотострелковую бригаду с освобождением Переездного в ДНР.
Об освобождении Переездного российское военное ведомство сообщило во вторник.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении МО РФ.
Глава военного ведомства отметил, что личный состав бригады, приумножая летопись ратных побед в борьбе с врагом, показывает беспримерное мужество, героизм и самоотверженность.
