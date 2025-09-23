https://ria.ru/20250923/belousov-2043739530.html

Белоусов поздравил военных, освободивших Переездное в ДНР

2025-09-23T13:39:00+03:00

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 88-ю отдельную мотострелковую бригаду с освобождением Переездного в ДНР.Об освобождении Переездного российское военное ведомство сообщило во вторник."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Переездное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении МО РФ.Глава военного ведомства отметил, что личный состав бригады, приумножая летопись ратных побед в борьбе с врагом, показывает беспримерное мужество, героизм и самоотверженность.

донецкая народная республика, андрей белоусов, россия, вооруженные силы рф