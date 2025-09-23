Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко потребовал от правительства решить проблему с экспортом товаров
23.09.2025
Лукашенко потребовал от правительства решить проблему с экспортом товаров
Лукашенко потребовал от правительства решить проблему с экспортом товаров
МИНСК, 23 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Александра Турчина, потребовал решить проблему с наблюдаемой отрицательной динамикой экспорта товаров. "Но отставание и по промышленности. Промышленность - ваш вопрос. Вопрос номер один. Организовывайте, напрягайте, продавайте. Поэтому что экспорт у нас, что больше всего напрягает, просел на 2,5%", - приводит слова президента агентство Белта. Турчин уточнил, что снижение экспорта касается товаров, но вместе с услугами наблюдается прирост экспорта в текущем году на 1,2%. "Но и товары надо подтягивать. Потому что товары - это люди. Это трудовые коллективы, заработная плата", - заметил Лукашенко. Он также рассказал, что перед разговором с премьером об итогах работы экономики за 8 месяцев и состоянии отдельных отраслей "запросил информацию о "косяках" правительства". Лукашенко заметил, что ВВП вырос на 1,6%, но "проседают главные отрасли". "И меня что удивляет: я вам поручил заняться непосредственно промышленностью. Ладно по сельскому хозяйству - вы, возможно, превзойдете год. Урожайность выше и так далее. По 9 месяцам посчитаем - посмотрим. Но, тем не менее, у нас отставание и по сельскому хозяйству. Пусть там доля процента", - сказал Лукашенко. Глава государства также обратил внимание, что запасы на складах выросли. По этому поводу премьер-министр доложил, что уже началось их снижение. "Ну и, как обычно, деревообработка и легкая промышленность", - отметил президент, говоря о недоработках по отраслям. "Я понимаю. Это "косяки" выбрали. Есть и положительное. В эти сложные времена нелегко работать. Но тем не менее", - сказал глава государства. По данным статкомитета Белоруссии, валовый внутренний продукт республики за январь – август 2025 года в сопоставимых ценах вырос на 1,6% к уровню января – августа 2024 года. Объем сельхозпроизводства в хозяйствах всех категорий снизился на 0,3% к уровню января-августа 2024 года. Объем промышленного производства – на 0,8% к уровню января – августа 2024 года. В январе – июле 2025 года внешнеторговый оборот товаров Белоруссии составил 48,8 миллиарда долларов, в том числе экспорт – 22,62 миллиарда долларов. К уровню января – июля 2024 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил вырос на 0,2%, а экспорт товаров – сократился на 2,5%. ВВП Белоруссии в 2024 году увеличился на 4%. В октябре прошлого года Лукашенко утвердил своим указом важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2025 год, включая рост ВВП на 4,1%. В конце июля министр экономики Белоруссии Юрий Чеботарь заявил, что у белорусской экономики есть резервы для того, чтобы в текущем году был выполнен прогноз по росту ВВП.
белоруссия
2025
