Рейтинг@Mail.ru
Баранников: на Baltic Weekend создается повестка коммуникационной индустрии - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/barannikov-2043612692.html
Баранников: на Baltic Weekend создается повестка коммуникационной индустрии
Баранников: на Baltic Weekend создается повестка коммуникационной индустрии - РИА Новости, 23.09.2025
Баранников: на Baltic Weekend создается повестка коммуникационной индустрии
Форум Baltic Weekend из профессиональной встречи энтузиастов за 25 лет превратился в пространство, где формируется повестка всей коммуникационной индустрии... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T09:00:00+03:00
2025-09-23T09:00:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043612118_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_180191d622e2c1e6be29beb48e8174b3.jpg
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Форум Baltic Weekend из профессиональной встречи энтузиастов за 25 лет превратился в пространство, где формируется повестка всей коммуникационной индустрии России, сообщил председатель организационного комитета, директор SPN Communications Андрей Баранников."Четверть века назад мы собирались, чтобы понять, что такое российские коммуникации. Сегодня мы собираемся, чтобы определить, какими они будут завтра. Мы перешли от изучения западного опыта к созданию собственных решений, от копирования форматов — к экспорту российской экспертизы. Особую символичность этому придает премия PROBA Awards, которая из внутрипрофессионального конкурса превратилась в эталон качества, по которому сегодня равняется вся отрасль", — сказал Баранников, его слова приводит пресс-служба SPN Communications.Юбилейный 25-й международный форум Baltic Weekend состоится в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября. Отмечается, что на мероприятие зарегистрировалось более 400 участников. Форум объединит экспертов в области PR, рекламы и маркетинга, а также руководителей российских компаний. Также в рамках мероприятия 25 сентября пройдет церемония вручения коммуникационной премии "PROBA Awards".Деловая программа включает пленарную сессию, посвященную 25-летию форума и ключевым тенденциям развития отрасли, а также панельные дискуссии и круглые столы. В числе тем — построение брендов, стратегическая роль связей с общественностью, международные коммуникации, развитие ИИ-технологий и их применение в коммуникациях.
https://ria.ru/20250621/platformy-2024520408.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043612118_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_007060cf0d896dce2509c4b18b8cfcc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Баранников: на Baltic Weekend создается повестка коммуникационной индустрии

Баранников: на форуме Baltic Weekend создается повестка коммуникационной отрасли

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор SPN Communications Андрей Баранников
Генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Форум Baltic Weekend из профессиональной встречи энтузиастов за 25 лет превратился в пространство, где формируется повестка всей коммуникационной индустрии России, сообщил председатель организационного комитета, директор SPN Communications Андрей Баранников.
"Четверть века назад мы собирались, чтобы понять, что такое российские коммуникации. Сегодня мы собираемся, чтобы определить, какими они будут завтра. Мы перешли от изучения западного опыта к созданию собственных решений, от копирования форматов — к экспорту российской экспертизы. Особую символичность этому придает премия PROBA Awards, которая из внутрипрофессионального конкурса превратилась в эталон качества, по которому сегодня равняется вся отрасль", — сказал Баранников, его слова приводит пресс-служба SPN Communications.
Юбилейный 25-й международный форум Baltic Weekend состоится в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября. Отмечается, что на мероприятие зарегистрировалось более 400 участников. Форум объединит экспертов в области PR, рекламы и маркетинга, а также руководителей российских компаний. Также в рамках мероприятия 25 сентября пройдет церемония вручения коммуникационной премии "PROBA Awards".
Деловая программа включает пленарную сессию, посвященную 25-летию форума и ключевым тенденциям развития отрасли, а также панельные дискуссии и круглые столы. В числе тем — построение брендов, стратегическая роль связей с общественностью, международные коммуникации, развитие ИИ-технологий и их применение в коммуникациях.
Цифровые платформы и роль медиа обсудили на сессии Baltic Weekend на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
На сессии Baltic Weekend на ПМЭФ обсудили цифровые платформы и роль медиа
21 июня, 17:00
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала