https://ria.ru/20250923/barannikov-2043612692.html

Баранников: на Baltic Weekend создается повестка коммуникационной индустрии

Баранников: на Baltic Weekend создается повестка коммуникационной индустрии - РИА Новости, 23.09.2025

Баранников: на Baltic Weekend создается повестка коммуникационной индустрии

Форум Baltic Weekend из профессиональной встречи энтузиастов за 25 лет превратился в пространство, где формируется повестка всей коммуникационной индустрии... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T09:00:00+03:00

2025-09-23T09:00:00+03:00

2025-09-23T09:00:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043612118_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_180191d622e2c1e6be29beb48e8174b3.jpg

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Форум Baltic Weekend из профессиональной встречи энтузиастов за 25 лет превратился в пространство, где формируется повестка всей коммуникационной индустрии России, сообщил председатель организационного комитета, директор SPN Communications Андрей Баранников."Четверть века назад мы собирались, чтобы понять, что такое российские коммуникации. Сегодня мы собираемся, чтобы определить, какими они будут завтра. Мы перешли от изучения западного опыта к созданию собственных решений, от копирования форматов — к экспорту российской экспертизы. Особую символичность этому придает премия PROBA Awards, которая из внутрипрофессионального конкурса превратилась в эталон качества, по которому сегодня равняется вся отрасль", — сказал Баранников, его слова приводит пресс-служба SPN Communications.Юбилейный 25-й международный форум Baltic Weekend состоится в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября. Отмечается, что на мероприятие зарегистрировалось более 400 участников. Форум объединит экспертов в области PR, рекламы и маркетинга, а также руководителей российских компаний. Также в рамках мероприятия 25 сентября пройдет церемония вручения коммуникационной премии "PROBA Awards".Деловая программа включает пленарную сессию, посвященную 25-летию форума и ключевым тенденциям развития отрасли, а также панельные дискуссии и круглые столы. В числе тем — построение брендов, стратегическая роль связей с общественностью, международные коммуникации, развитие ИИ-технологий и их применение в коммуникациях.

https://ria.ru/20250621/platformy-2024520408.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия