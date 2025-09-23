Рейтинг@Mail.ru
ЦБ начал работу над новой банкнотой в 500 рублей
08:34 23.09.2025 (обновлено: 08:53 23.09.2025)
ЦБ начал работу над новой банкнотой в 500 рублей
ЦБ начал работу над новой банкнотой в 500 рублей
Банк России приступил к работе над новой банкнотой в 500 рублей, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя ЦБ Сергей Белов. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Банк России приступил к работе над новой банкнотой в 500 рублей, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя ЦБ Сергей Белов."Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. &lt;...&gt; Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница", — рассказал он.Белов подчеркнул, что Центробанк придерживается цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года, чтобы люди могли легко распознавать номиналы.Новая купюра в 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску, еще в 2022 году эксперты региональной рабочей группы сформировали предварительный список достопримечательностей."Сейчас мы готовимся к очередному этапу выбора символов для банкноты 500 рублей. В конце сентября планируем провести заседание Консультативного совета. Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн-голосование", — подчеркнул зампредседателя ЦБ.Белов добавил, что Банк России брал паузу, чтобы завершить работу над тысячерублевой банкнотой.
ЦБ начал работу над новой банкнотой в 500 рублей

Белов: новая банкнота в 500 рублей будет выполнена в сиренево-фиолетовом цвете

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Банк России приступил к работе над новой банкнотой в 500 рублей, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя ЦБ Сергей Белов.
"Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. <...> Новая пятисотка будет выполнена в сиренево-фиолетовых оттенках, как и ее предшественница", — рассказал он.
Белов подчеркнул, что Центробанк придерживается цветовой палитры, которая была характерна для банкнот образца 1997 года, чтобы люди могли легко распознавать номиналы.
Новая купюра в 500 рублей будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску, еще в 2022 году эксперты региональной рабочей группы сформировали предварительный список достопримечательностей.
"Сейчас мы готовимся к очередному этапу выбора символов для банкноты 500 рублей. В конце сентября планируем провести заседание Консультативного совета. Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн-голосование", — подчеркнул зампредседателя ЦБ.
Белов добавил, что Банк России брал паузу, чтобы завершить работу над тысячерублевой банкнотой.
