Алиев не ответил на вопрос о встрече с Лавровым на ГА ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не ответил РИА Новости, собирается ли он встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

ООН, 22 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не ответил РИА Новости, собирается ли он встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Алиев, входя в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке, оставил без ответа соответствующий вопрос.

