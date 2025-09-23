Рейтинг@Mail.ru
Алиев не ответил на вопрос о встрече с Лавровым на ГА ООН - РИА Новости, 23.09.2025
15:53 23.09.2025
Алиев не ответил на вопрос о встрече с Лавровым на ГА ООН
ООН, 22 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не ответил РИА Новости, собирается ли он встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Алиев, входя в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке, оставил без ответа соответствующий вопрос.
Алиев не ответил на вопрос о встрече с Лавровым на ГА ООН

Алиев не ответил на вопрос о встрече с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

ООН, 22 сен - РИА Новости, Сергей Попов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не ответил РИА Новости, собирается ли он встречаться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.
Алиев, входя в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке, оставил без ответа соответствующий вопрос.
