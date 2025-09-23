Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики сожгли 13 автомобилей "скорой помощи" в Алешках - РИА Новости, 23.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 23.09.2025
Украинские боевики сожгли 13 автомобилей "скорой помощи" в Алешках
специальная военная операция на украине
запорожская область
родион мирошник
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские боевики за несколько месяцев сожгли в результате дронных атак 13 автомобилей "скорой помощи" в городе Алешки Херсонской области, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, ссылаясь на данные Центральной районной больницы Алешек. "(За неделю 15-21 сентября - ред.) боевики киевского режима наносили удары по сотрудникам экстренных служб. В Алешках Херсонской области под прицельный удар дрона попал следовавший на вызов медицинский автомобиль Алешкинской центральной районной больницы, пострадали фельдшер и водитель. По данным Центральной районной больницы города Алешки, за последние месяцы украинские нацисты сожгли в результате дронных атак 13 автомобилей "скорой помощи", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости. Еще один удар дроном был нанесен по медицинскому автомобилю в селе Великая Знаменка Запорожской области, автомашина получила повреждения, отметил Мирошник.
запорожская область
запорожская область, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Родион Мирошник
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия атаки ВСУ на скорую помощь в городе Алешки Херсонской области
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки ВСУ на скорую помощь в городе Алешки Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские боевики за несколько месяцев сожгли в результате дронных атак 13 автомобилей "скорой помощи" в городе Алешки Херсонской области, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, ссылаясь на данные Центральной районной больницы Алешек.
"(За неделю 15-21 сентября - ред.) боевики киевского режима наносили удары по сотрудникам экстренных служб. В Алешках Херсонской области под прицельный удар дрона попал следовавший на вызов медицинский автомобиль Алешкинской центральной районной больницы, пострадали фельдшер и водитель. По данным Центральной районной больницы города Алешки, за последние месяцы украинские нацисты сожгли в результате дронных атак 13 автомобилей "скорой помощи", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Еще один удар дроном был нанесен по медицинскому автомобилю в селе Великая Знаменка Запорожской области, автомашина получила повреждения, отметил Мирошник.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРодион Мирошник
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
