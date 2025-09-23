https://ria.ru/20250923/aleshki-2043658204.html
Украинские боевики сожгли 13 автомобилей "скорой помощи" в Алешках
Украинские боевики сожгли 13 автомобилей "скорой помощи" в Алешках - РИА Новости, 23.09.2025
Украинские боевики сожгли 13 автомобилей "скорой помощи" в Алешках
Украинские боевики за несколько месяцев сожгли в результате дронных атак 13 автомобилей "скорой помощи" в городе Алешки Херсонской области, заявил посол МИД РФ... РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T07:08:00+03:00
2025-09-23T07:08:00+03:00
2025-09-23T07:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
родион мирошник
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские боевики за несколько месяцев сожгли в результате дронных атак 13 автомобилей "скорой помощи" в городе Алешки Херсонской области, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, ссылаясь на данные Центральной районной больницы Алешек. "(За неделю 15-21 сентября - ред.) боевики киевского режима наносили удары по сотрудникам экстренных служб. В Алешках Херсонской области под прицельный удар дрона попал следовавший на вызов медицинский автомобиль Алешкинской центральной районной больницы, пострадали фельдшер и водитель. По данным Центральной районной больницы города Алешки, за последние месяцы украинские нацисты сожгли в результате дронных атак 13 автомобилей "скорой помощи", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости. Еще один удар дроном был нанесен по медицинскому автомобилю в селе Великая Знаменка Запорожской области, автомашина получила повреждения, отметил Мирошник.
запорожская область
Новости
ru-RU
Украинские боевики сожгли 13 автомобилей "скорой помощи" в Алешках
