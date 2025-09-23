https://ria.ru/20250923/aleshki-2043658204.html

Украинские боевики сожгли 13 автомобилей "скорой помощи" в Алешках

Украинские боевики сожгли 13 автомобилей "скорой помощи" в Алешках - РИА Новости, 23.09.2025

Украинские боевики сожгли 13 автомобилей "скорой помощи" в Алешках

Украинские боевики за несколько месяцев сожгли в результате дронных атак 13 автомобилей "скорой помощи" в городе Алешки Херсонской области, заявил посол МИД РФ... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T07:08:00+03:00

2025-09-23T07:08:00+03:00

2025-09-23T07:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

родион мирошник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032806419_0:508:964:1050_1920x0_80_0_0_3d3fde462ea012c303106c18e5bc4fce.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинские боевики за несколько месяцев сожгли в результате дронных атак 13 автомобилей "скорой помощи" в городе Алешки Херсонской области, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, ссылаясь на данные Центральной районной больницы Алешек. "(За неделю 15-21 сентября - ред.) боевики киевского режима наносили удары по сотрудникам экстренных служб. В Алешках Херсонской области под прицельный удар дрона попал следовавший на вызов медицинский автомобиль Алешкинской центральной районной больницы, пострадали фельдшер и водитель. По данным Центральной районной больницы города Алешки, за последние месяцы украинские нацисты сожгли в результате дронных атак 13 автомобилей "скорой помощи", - сообщил Мирошник в своем еженедельном докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости. Еще один удар дроном был нанесен по медицинскому автомобилю в селе Великая Знаменка Запорожской области, автомашина получила повреждения, отметил Мирошник.

https://ria.ru/20250501/vsu-2014581631.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, родион мирошник