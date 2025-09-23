https://ria.ru/20250923/aeroflot-2043645328.html

Часть рейсов "Аэрофлота" ушла на запасные аэродромы

Часть рейсов "Аэрофлота" ушла на запасные аэродромы - РИА Новости, 23.09.2025

Часть рейсов "Аэрофлота" ушла на запасные аэродромы

Часть рейсов авиакомпании "Аэрофлот", направлявшихся в Москву, ушла на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и... РИА Новости, 23.09.2025

2025-09-23T02:03:00+03:00

2025-09-23T02:03:00+03:00

2025-09-23T02:03:00+03:00

происшествия

москва

санкт-петербург

казань

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145490/13/1454901368_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_91ee874dd83b6b26db1e48382a212626.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Часть рейсов авиакомпании "Аэрофлот", направлявшихся в Москву, ушла на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару, сообщила пресс-служба авиакомпании. "В связи с вводом 22 сентября временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" часть рейсов авиакомпании, направлявшихся в Москву, ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипажами и сотрудниками представительств "Аэрофлота" проводится необходимая работа по информированию и обслуживанию пассажиров рейсов, ушедших на запасные аэродромы. Кроме того, в "Шереметьево" продолжается работа с пассажирами рейсов, отменённых и задержанных вследствие вынужденной корректировки расписания. Подчеркивается, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме.

https://ria.ru/20250919/aeroflot-2042967561.html

москва

санкт-петербург

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, санкт-петербург, казань, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)