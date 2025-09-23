Часть рейсов "Аэрофлота" ушла на запасные аэродромы
Часть рейсов "Аэрофлота", летевших в Москву, ушла на запасные аэродромы
Самолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево.. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Часть рейсов авиакомпании "Аэрофлот", направлявшихся в Москву, ушла на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару, сообщила пресс-служба авиакомпании.
"В связи с вводом 22 сентября временных ограничений на вылет и прилёт воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" часть рейсов авиакомпании, направлявшихся в Москву, ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажами и сотрудниками представительств "Аэрофлота" проводится необходимая работа по информированию и обслуживанию пассажиров рейсов, ушедших на запасные аэродромы.
Кроме того, в "Шереметьево" продолжается работа с пассажирами рейсов, отменённых и задержанных вследствие вынужденной корректировки расписания. Подчеркивается, что все службы авиакомпании работают в усиленном режиме.
