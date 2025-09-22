https://ria.ru/20250922/zoloto-2043457221.html
Биржевая цена золота обновила исторический рекорд
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Биржевая цена золота обновила исторический максимум, превысив 3750 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. К 9:48 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 45,22 доллара, или на 1,22 процента, — до 3751,02 доллара за тройскую унцию.При этом декабрьский фьючерс на серебро увеличился на 2,65 процента, до 44,09 доллара за унцию.Аналитики считают, что цены на золото поддерживает сочетание смягчения политики ФРС США и стабильных покупок этого драгметалла мировыми центральными банками.
