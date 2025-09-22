Рейтинг@Mail.ru
Биржевая цена золота обновила исторический рекорд
22.09.2025
Биржевая цена золота обновила исторический рекорд
Биржевая цена золота обновила исторический максимум, превысив 3750 долларов за тройскую унцию
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Биржевая цена золота обновила исторический максимум, превысив 3750 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. К 9:48 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 45,22 доллара, или на 1,22 процента, — до 3751,02 доллара за тройскую унцию.При этом декабрьский фьючерс на серебро увеличился на 2,65 процента, до 44,09 доллара за унцию.Аналитики считают, что цены на золото поддерживает сочетание смягчения политики ФРС США и стабильных покупок этого драгметалла мировыми центральными банками.
Биржевая цена золота обновила исторический рекорд

© РИА Новости / Валерий Титиевский
Слитки золота
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Биржевая цена золота обновила исторический максимум, превысив 3750 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
К 9:48 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 45,22 доллара, или на 1,22 процента, — до 3751,02 доллара за тройскую унцию.
При этом декабрьский фьючерс на серебро увеличился на 2,65 процента, до 44,09 доллара за унцию.
Аналитики считают, что цены на золото поддерживает сочетание смягчения политики ФРС США и стабильных покупок этого драгметалла мировыми центральными банками.
