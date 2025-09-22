https://ria.ru/20250922/zima-2043542567.html

Файзуллин и Бречалов обсудили ключевые стройки Удмуртии и подготовку к зиме

Файзуллин и Бречалов обсудили ключевые стройки Удмуртии и подготовку к зиме - РИА Новости, 22.09.2025

Файзуллин и Бречалов обсудили ключевые стройки Удмуртии и подготовку к зиме

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей встречи обсудили ключевые стройки... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T15:24:00+03:00

2025-09-22T15:24:00+03:00

2025-09-22T15:24:00+03:00

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

россия

александр бречалов

ирек файзуллин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835103264_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d84ad07a58bed3e274ce53649ecd377.jpg

УФА, 22 сен – РИА Новости. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин и глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе рабочей встречи обсудили ключевые стройки региона и подготовку к отопительному сезону, сообщает пресс-служба руководителя республики. "Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым. В центре внимания были вопросы реализации в регионе программ и проектов Минстроя России, включая национальный проект "Инфраструктура для жизни", инициированный президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении. В рамках встречи было отмечено, что Удмуртия планомерно ведет работу по всем направлениям федерального министерства. Одним из значимых инфраструктурных проектов, реализуемых с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов, является строительство нового аэровокзального комплекса. Объект завершен, получена разрешительная документация. В минувшие выходные терминал начал работу в тестовом режиме и принял первый рейс Сочи-Ижевск, следует из релиза. В пресс-службе отметили, что особое внимание стороны уделили вопросам жилищного строительства, которое имеет ключевое значение для социально-экономического развития региона. По данным Росстата, за восемь месяцев в республике введено в эксплуатацию 930,6 тысячи квадратных метров жилья. Кроме того, успешно продолжается программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: с 2019 года жилищные условия улучшили 6,33 тысячи человек, расселено 86,7 тысячи квадратных метров аварийного фонда. "В Ижевске активно ведётся жилая застройка, и нам критически важно обеспечивать её социальной инфраструктурой. Один из самых быстрорастущих районов — это микрорайон В-8. Уже к 2028 году здесь планируем ввести более 400 тысяч "квадратов" жилья. Это огромная дополнительная нагрузка. Поэтому мы приняли решение опередить события и уже в 2025 году начали строительство новой школы на 1100 мест. Работы идут полным ходом: завершены подготовительные работы, готов котлован, идут испытания свай, непрерывно завозятся материалы. Мы держим этот проект на особом контроле" — приводятся слова Бречалова. Также стороны обсудили реконструкцию набережной Зодчего Дудина и возведение важных коммунальных объектов. Продолжается в республике и системная работа по благоустройству общественных пространств. В текущем году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить 73 территории, работы на 55 из них уже завершены. Высокое качество проектов подтверждается на федеральном уровне: так, прогулочный маршрут "Копани-Горсад" в городе Камбарке стал победителем X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Еще три проекта-победителя реализуются в регионе в текущем году – это экстрим-парк в Глазове, набережная в Воткинске и два взаимосвязанных сквера в Сарапуле, сообщает пресс-служба, отметив, что для повышения темпов и качества строительства в регионе отдельно рассмотрели вопросы реализации плана мероприятий по сокращению сроков инвестиционно-строительного цикла. "Завершилась встреча обсуждением подготовки региона к предстоящему осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день готовность коммунальной инфраструктуры Удмуртии составляет 79,6%. Подготовлены к зиме 5,7 тысячи единиц жилищного фонда, 2530 объектов социального назначения, 650 котельных, 1518,3 километра тепловых сетей, 6109,5 километра водопроводных и 1708,9 километра канализационных сетей. На сегодняшний день в ряде муниципальных образований Удмуртии отопительный сезон уже стартовал. С положительной стороны отмечено, что в прошлом году он прошел в штатном режиме, а количество аварий в сфере ЖКХ сократилось на 14,9% по сравнению с предыдущим периодом, в теплоснабжении — на 57,1%. Все возникавшие внештатные ситуации были оперативно устранены", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250920/terminal-2043200897.html

https://ria.ru/20250919/udmurtiya-2043084615.html

удмуртская республика (удмуртия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

удмуртская республика (удмуртия), россия, александр бречалов, ирек файзуллин