Во время беспорядков в Гааге пострадали семь журналистов
12:16 22.09.2025 (обновлено: 12:19 22.09.2025)
Во время беспорядков в Гааге пострадали семь журналистов
Во время беспорядков в Гааге пострадали семь журналистов - РИА Новости, 22.09.2025
Во время беспорядков в Гааге пострадали семь журналистов
Семь журналистов получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в субботу в Гааге после демонстрации против миграционной политики властей Нидерландов, сообщил РИА Новости, 22.09.2025
ГААГА, 22 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Семь журналистов получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в субботу в Гааге после демонстрации против миграционной политики властей Нидерландов, сообщил РИА Новости представитель нидерландской организации по борьбе с насилием и агрессией в отношении журналистов PersVeilig Питер тер Велде. "К нам обратились семь журналистов, которые получили ранения (в ходе беспорядков в Гааге)", - сообщил агентству представитель PersVeilig. Тер Велде не исключил, что это число может вырасти. В субботу на поле Маливелд в Гааге прошла демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов, которая затем вылилась в беспорядки и столкновения отдельных групп демонстрантов с сотрудниками полиции. Агрессивно настроенные протестующие подожгли полицейский автомобиль и стали забрасывать полицию камнями. Для разгона толпы полиция применяла дубинки и водометы. Как передавал корреспондент РИА Новости, во второй половине дня в субботу у Центрального вокзала Гааги были развернуты дополнительные силы, в том числе спецназ и конная полиция. Также несколько полицейских машин были выставлены по периметру правительственного комплекса Бинненхоф. Хоть демонстрация была разогнана, отдельные группы агрессивно настроенных демонстрантов продолжали оставаться неподалеку от вокзала и провоцировать полицию. Вооруженные дубинками сотрудники полиции стали отслеживать демонстрантов и проводить задержания. Кроме того, участники беспорядков в Гааге выбили стекла в окнах на первом этаже штаб-квартиры партии "Демократы 66" (D66) и подожгли мусорный бак у входа. Как позднее сообщил лидер партии Роб Йеттен, при погроме никто не пострадал. По последним данным полиции, в ходе беспорядков были задержаны 37 человек, четверо полицейских пострадали.
Во время беспорядков в Гааге пострадали семь журналистов

В Гааге на демонстрации против миграционной политики пострадали семь журналистов

© Getty Images / Anadolu / Mouneb TaimБеспорядки во время демонстрации против миграционной политики правительства Нидерландов в Гааге
Беспорядки во время демонстрации против миграционной политики правительства Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Getty Images / Anadolu / Mouneb Taim
Беспорядки во время демонстрации против миграционной политики правительства Нидерландов в Гааге
ГААГА, 22 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Семь журналистов получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в субботу в Гааге после демонстрации против миграционной политики властей Нидерландов, сообщил РИА Новости представитель нидерландской организации по борьбе с насилием и агрессией в отношении журналистов PersVeilig Питер тер Велде.
"К нам обратились семь журналистов, которые получили ранения (в ходе беспорядков в Гааге)", - сообщил агентству представитель PersVeilig.
Беспорядки во время демонстрации против миграционной политики правительства Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Не менее 30 человек задержали за беспорядки в Гааге
21 сентября, 08:32
Тер Велде не исключил, что это число может вырасти.
В субботу на поле Маливелд в Гааге прошла демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов, которая затем вылилась в беспорядки и столкновения отдельных групп демонстрантов с сотрудниками полиции. Агрессивно настроенные протестующие подожгли полицейский автомобиль и стали забрасывать полицию камнями. Для разгона толпы полиция применяла дубинки и водометы.
Как передавал корреспондент РИА Новости, во второй половине дня в субботу у Центрального вокзала Гааги были развернуты дополнительные силы, в том числе спецназ и конная полиция. Также несколько полицейских машин были выставлены по периметру правительственного комплекса Бинненхоф.
Хоть демонстрация была разогнана, отдельные группы агрессивно настроенных демонстрантов продолжали оставаться неподалеку от вокзала и провоцировать полицию. Вооруженные дубинками сотрудники полиции стали отслеживать демонстрантов и проводить задержания.
Кроме того, участники беспорядков в Гааге выбили стекла в окнах на первом этаже штаб-квартиры партии "Демократы 66" (D66) и подожгли мусорный бак у входа. Как позднее сообщил лидер партии Роб Йеттен, при погроме никто не пострадал.
По последним данным полиции, в ходе беспорядков были задержаны 37 человек, четверо полицейских пострадали.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Украинские беженки часто подвергаются насилию в Нидерландах, пишут СМИ
15 сентября, 13:49
 
В миреГаагаНидерландыРоб Йеттен
 
 
