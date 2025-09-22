https://ria.ru/20250922/zhurnalisty-2043487018.html

Во время беспорядков в Гааге пострадали семь журналистов

Во время беспорядков в Гааге пострадали семь журналистов - РИА Новости, 22.09.2025

Во время беспорядков в Гааге пострадали семь журналистов

Семь журналистов получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в субботу в Гааге после демонстрации против миграционной политики властей Нидерландов, сообщил РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T12:16:00+03:00

2025-09-22T12:16:00+03:00

2025-09-22T12:19:00+03:00

в мире

гаага

нидерланды

роб йеттен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043487424_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f8684d07508bc317411043bb7ce04b8e.jpg

ГААГА, 22 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Семь журналистов получили ранения в ходе беспорядков, вспыхнувших в субботу в Гааге после демонстрации против миграционной политики властей Нидерландов, сообщил РИА Новости представитель нидерландской организации по борьбе с насилием и агрессией в отношении журналистов PersVeilig Питер тер Велде. "К нам обратились семь журналистов, которые получили ранения (в ходе беспорядков в Гааге)", - сообщил агентству представитель PersVeilig. Тер Велде не исключил, что это число может вырасти. В субботу на поле Маливелд в Гааге прошла демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов, которая затем вылилась в беспорядки и столкновения отдельных групп демонстрантов с сотрудниками полиции. Агрессивно настроенные протестующие подожгли полицейский автомобиль и стали забрасывать полицию камнями. Для разгона толпы полиция применяла дубинки и водометы. Как передавал корреспондент РИА Новости, во второй половине дня в субботу у Центрального вокзала Гааги были развернуты дополнительные силы, в том числе спецназ и конная полиция. Также несколько полицейских машин были выставлены по периметру правительственного комплекса Бинненхоф. Хоть демонстрация была разогнана, отдельные группы агрессивно настроенных демонстрантов продолжали оставаться неподалеку от вокзала и провоцировать полицию. Вооруженные дубинками сотрудники полиции стали отслеживать демонстрантов и проводить задержания. Кроме того, участники беспорядков в Гааге выбили стекла в окнах на первом этаже штаб-квартиры партии "Демократы 66" (D66) и подожгли мусорный бак у входа. Как позднее сообщил лидер партии Роб Йеттен, при погроме никто не пострадал. По последним данным полиции, в ходе беспорядков были задержаны 37 человек, четверо полицейских пострадали.

https://ria.ru/20250921/gaaga-2043291526.html

https://ria.ru/20250915/bezhenki-2042023428.html

гаага

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гаага, нидерланды, роб йеттен