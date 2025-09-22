Рейтинг@Mail.ru
Женщина неудачно зевнула и чуть не стала инвалидом - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/zhenschina-2043611917.html
Женщина неудачно зевнула и чуть не стала инвалидом
Женщина неудачно зевнула и чуть не стала инвалидом - РИА Новости, 22.09.2025
Женщина неудачно зевнула и чуть не стала инвалидом
Жительница Великобритании Хейли Блэк получила смещение шейных позвонков после того, как сильно зевнула, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T20:24:00+03:00
2025-09-22T20:24:00+03:00
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575988673_0:229:3070:1956_1920x0_80_0_0_82b17514358bd156598180729ce782af.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Жительница Великобритании Хейли Блэк получила смещение шейных позвонков после того, как сильно зевнула, сообщает Daily Mail."Я увидела, как моя дочь зевает. Я инстинктивно зевнула сама и почувствовала, как через меня словно прошёл электрический разряд, как будто половина тела содрогнулась. Правая часть тела оказалась полностью парализованной", — рассказала женщина.По данным Daily Mail, в больнице врачи обнаружили у женщины смещение шейных позвонков и делали неутешительные прогнозы насчет того, что она сможет восстановиться, однако экстренная операция прошла успешно."Тот факт, что я не в инвалидной коляске, — это чудо", — передает издание слова пострадавшей.Сообщается, что пострадавшая вынуждена постоянно принимать обезболивающие препараты из-за хронических болей и не может вернуться к своей работе.
https://ria.ru/20250820/rak-2036582119.html
https://rsport.ria.ru/20250904/braziliya-2039727025.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575988673_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b4bbd8aa48681ac041660673e798bc84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания
В мире, Великобритания
Женщина неудачно зевнула и чуть не стала инвалидом

DM: жительница Британии сильно зевнула и получила смещение шейных позвонков

© ФотоДевушка, испытывающая боль в шейном отделе
Девушка, испытывающая боль в шейном отделе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото
Девушка, испытывающая боль в шейном отделе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Жительница Великобритании Хейли Блэк получила смещение шейных позвонков после того, как сильно зевнула, сообщает Daily Mail.
"Я увидела, как моя дочь зевает. Я инстинктивно зевнула сама и почувствовала, как через меня словно прошёл электрический разряд, как будто половина тела содрогнулась. Правая часть тела оказалась полностью парализованной", — рассказала женщина.
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
У мужчины нашли рак после съеденной сосиски
20 августа, 18:49
По данным Daily Mail, в больнице врачи обнаружили у женщины смещение шейных позвонков и делали неутешительные прогнозы насчет того, что она сможет восстановиться, однако экстренная операция прошла успешно.
"Тот факт, что я не в инвалидной коляске, — это чудо", — передает издание слова пострадавшей.
Сообщается, что пострадавшая вынуждена постоянно принимать обезболивающие препараты из-за хронических болей и не может вернуться к своей работе.
Мяч для мини-футбола - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Бразилии вратарь умер после отражения пенальти грудью
4 сентября, 17:24
 
В миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала