Женщина неудачно зевнула и чуть не стала инвалидом
Жительница Великобритании Хейли Блэк получила смещение шейных позвонков после того, как сильно зевнула, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Жительница Великобритании Хейли Блэк получила смещение шейных позвонков после того, как сильно зевнула, сообщает Daily Mail."Я увидела, как моя дочь зевает. Я инстинктивно зевнула сама и почувствовала, как через меня словно прошёл электрический разряд, как будто половина тела содрогнулась. Правая часть тела оказалась полностью парализованной", — рассказала женщина.По данным Daily Mail, в больнице врачи обнаружили у женщины смещение шейных позвонков и делали неутешительные прогнозы насчет того, что она сможет восстановиться, однако экстренная операция прошла успешно."Тот факт, что я не в инвалидной коляске, — это чудо", — передает издание слова пострадавшей.Сообщается, что пострадавшая вынуждена постоянно принимать обезболивающие препараты из-за хронических болей и не может вернуться к своей работе.
