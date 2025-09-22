https://ria.ru/20250922/zelenskiy-2043604278.html

На Украине раскрыли, что назревает в окружении Зеленского

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В окружении Владимира Зеленского зреет противостояние, ключевой фигурой которого может стать первый вице-премьер Михаил Федоров, утверждает украинское издание "Страна" в Telegram-канале."Во-первых, это, пожалуй, последняя крупная фигура в окружении Зеленского, которая еще сохраняет на него значительное влияние "через голову" (главы офиса Владимира Зеленского Андрея — Прим. ред.) Ермака. Причем фигура в политическом плане субъектная и сильная. Федоров один из самых медийных украинских чиновников с довольно неплохим имиджем. <…> Во-вторых, по данным из разных источников, именно Федоров в июле сыграл решающую роль в убеждении Владимира Зеленского "сдать назад" и вернуть полномочия НАБУ и САП. Этим он заслужил позитивные оценки от грантовиков и обратил на себя внимание западных партнеров", — говорится в материале.По данным издания, в Киеве сложился мощный альянс, недовольный Ермаком; в него входят антикоррупционные органы (НАБУ и САП), западные партнеры и часть оппозиции. Как утверждают источники "Страны", после провальной попытки Ермака подчинить себе антикоррупционеров этот альянс ищет фигуру, способную стать альтернативой руководителю офиса президента Украины, и такой фигурой все чаще называют Федорова.По данным источников издания, Федоров рассматривается как потенциальный кандидат на должность исполняющего обязанности главы правительства на случай отставки действующего премьера Юлии Свириденко, что существенно снизит влияние главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на политические процессы.Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. После того как по всей стране вспыхнули протесты, он заявил, что согласовал противоположную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях документ о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.

