Бельгия за этот год закупила 2,9 млн тонн российского СПГ, заявил посол
Бельгия за этот год закупила 2,9 млн тонн российского СПГ, заявил посол - РИА Новости, 22.09.2025
Бельгия за этот год закупила 2,9 млн тонн российского СПГ, заявил посол
Бельгия за 9 месяцев текущего года закупила 2,9 миллиона тонн российского СПГ на сумму 1,4 миллиарда евро, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T03:43:00+03:00
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бельгия за 9 месяцев текущего года закупила 2,9 миллиона тонн российского СПГ на сумму 1,4 миллиарда евро, заявил РИА Новости посол РФ в Брюсселе Денис Гончар."Брюссель как закупал, так и продолжает закупать наши энергоресурсы. Более того, с 2024 года года объемы лишь увеличиваются. С начала текущего года через терминал в Зебрюгге уже прошло порядка 2,9 миллиона тонн российского СПГ на сумму в 1,4 миллиарда евро. Более того, в июне по сравнению с маем объем импорта вырос на 12%", - сказал Гончар.Однако, отметил дипломат, российская сторона не может быть полностью уверена в том, что и это направление двустороннего сотрудничества, вопреки здравому смыслу, в итоге не окажется подчинено диктату ЕС."Его подрыв станет еще одной огромной ошибкой, последствия которой – далеко не только финансовые – в первую очередь ощутят сами бельгийцы", - добавил он.
