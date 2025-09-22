Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила на вопрос о возможности встречи Лаврова и Рубио на ГА ООН
14:15 22.09.2025 (обновлено: 14:17 22.09.2025)
Захарова ответила на вопрос о возможности встречи Лаврова и Рубио на ГА ООН
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в рамках предстоящей в Нью-Йорке Генассамблее ООН прорабатываются десятки встреч, в том числе с американской стороной."Прорабатываются десятки встреч, как и всегда на Генассамблее. В том числе и с американской стороной", - сказала она, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в рамках ГА ООН в Нью-Йорке.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в рамках предстоящей в Нью-Йорке Генассамблее ООН прорабатываются десятки встреч, в том числе с американской стороной.
"Прорабатываются десятки встреч, как и всегда на Генассамблее. В том числе и с американской стороной", - сказала она, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в рамках ГА ООН в Нью-Йорке.
