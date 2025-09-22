https://ria.ru/20250922/zakharova-2043522073.html

Захарова ответила на вопрос о возможности встречи Лаврова и Рубио на ГА ООН

2025-09-22T14:15:00+03:00

2025-09-22T14:15:00+03:00

2025-09-22T14:17:00+03:00

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что в рамках предстоящей в Нью-Йорке Генассамблее ООН прорабатываются десятки встреч, в том числе с американской стороной."Прорабатываются десятки встреч, как и всегда на Генассамблее. В том числе и с американской стороной", - сказала она, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в рамках ГА ООН в Нью-Йорке.

2025

