https://ria.ru/20250922/zaderzhanie-2043471067.html

Задержан замглавы Северо-Кавказского филиала охраны Минтранса

Задержан замглавы Северо-Кавказского филиала охраны Минтранса - РИА Новости, 22.09.2025

Задержан замглавы Северо-Кавказского филиала охраны Минтранса

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали одного из заместителей директора Северо-Кавказского филиала ведомственной охраны Минтранса,... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T11:15:00+03:00

2025-09-22T11:15:00+03:00

2025-09-22T11:49:00+03:00

происшествия

россия

ростовская область

фсб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали одного из заместителей директора Северо-Кавказского филиала ведомственной охраны Минтранса, подозреваемого в получении взятки, сообщает управление ведомства по региону."Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области с поличным задержан один из заместителей директора Северо-Кавказского филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны Минтранса России", организовавший преступную схему получения незаконным путём денежных средств от подчиненных сотрудников", — говорится в заявлении.Чиновник брал взятки от руководителей стрелковых команд Ростовской области и Северо-Кавказского региона за повышений премий. Кроме того, подозреваемый занимался "крышеванием".Следствие возбудило по части 5 статьи 290 и части 2 статьи 290 УК России "Получение взятки", в отношении другого фигуранта — по части 4 статьи 291 УК России "Дача взятки".Подозреваемых заключили под стражу.

https://ria.ru/20250922/arest-2043443609.html

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, ростовская область, фсб