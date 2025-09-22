https://ria.ru/20250922/zaderzhanie-2043471067.html
Задержан замглавы Северо-Кавказского филиала охраны Минтранса
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сен — РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали одного из заместителей директора Северо-Кавказского филиала ведомственной охраны Минтранса, подозреваемого в получении взятки, сообщает управление ведомства по региону."Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области с поличным задержан один из заместителей директора Северо-Кавказского филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны Минтранса России", организовавший преступную схему получения незаконным путём денежных средств от подчиненных сотрудников", — говорится в заявлении.Чиновник брал взятки от руководителей стрелковых команд Ростовской области и Северо-Кавказского региона за повышений премий. Кроме того, подозреваемый занимался "крышеванием".Следствие возбудило по части 5 статьи 290 и части 2 статьи 290 УК России "Получение взятки", в отношении другого фигуранта — по части 4 статьи 291 УК России "Дача взятки".Подозреваемых заключили под стражу.
