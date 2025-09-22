https://ria.ru/20250922/yuna-fest-2043546029.html

В Москве 27 сентября пройдет выставка кошек и собак из приюта "Юна-Фест"

В Москве 27 сентября пройдет выставка кошек и собак из приюта "Юна-Фест" - РИА Новости, 22.09.2025

В Москве 27 сентября пройдет выставка кошек и собак из приюта "Юна-Фест"

27 сентября на территории культурно-делового кластера "Басманный двор" пройдет выставка-пристройство кошек и собак из приюта "Юна-Фест".

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. 27 сентября на территории культурно-делового кластера "Басманный двор" пройдет выставка-пристройство кошек и собак из приюта "Юна-Фест". Мероприятие пройдет благодаря проекту "Друг для Друга", ставшему генеральным социальным партнёром выставки.На мероприятии гостей ожидает встреча с сотней кошек и собак различной внешности, возраста и темперамента. Каждый найдёт своего особенного питомца, идеально вписывающегося в привычный ритм жизни хозяина.Все животные-участники привиты, чипированы, имеют все необходимые документы и отдаются в добрые руки совершенно бесплатно после прохождения беседы с зоопсихологом. Кроме того, каждый новый хозяин получает набор подарков для комфортной адаптации животного от партнеров фестиваля, а специалисты Центра "Юна" обеспечивают поддержку хозяев и консультации по здоровью и поведению на протяжении всей жизни животного.Посетители выставки смогут приятно провести время, почувствовать радость общения с очаровательными животными и поднять себе настроение. Помимо этого, гостей ожидает благотворительная ярмарка с полезными товарами для животных и их владельцев и интересная детская зона развлечений.На территории выставки также будет организован пункт сбора, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти по ссылке."Юна-Фест" пройдет с 12:00 до 18:00 в культурно-деловом кластере "Басманный двор", FORMAT LOFT (Москва, м. Бауманская, Бауманская ул., 15). Вход свободный, 0+

москва

2025

