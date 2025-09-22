https://ria.ru/20250922/yug-2043491324.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные позиции в зоне СВО

"Южная" группировка войск заняла более выгодные позиции, нанесла поражение ВСУ в ряде районов ДНР, противник потерял до 210 военных, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2025

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. "Южная" группировка войск заняла более выгодные позиции, нанесла поражение ВСУ в ряде районов ДНР, противник потерял до 210 военных, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Майское, Резниковка, Миньковка, Бересток, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, а также две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего.

россия

донецкая народная республика

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины