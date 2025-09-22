https://ria.ru/20250922/yaroslavl-2043607127.html

В аэропорту Ярославля ввели ограничения

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

туношна

артем кореняко

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, туношна, артем кореняко