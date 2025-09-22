https://ria.ru/20250922/yaroslavl-2043607127.html
В аэропорту Ярославля ввели ограничения
В аэропорту Ярославля ввели ограничения - РИА Новости, 22.09.2025
В аэропорту Ярославля ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
