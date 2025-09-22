В Японии выступили с призывом в отношении России

https://ria.ru/20250922/yaponiya-2043590177.html

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Японии и России необходимо продолжать негосударственные обмены, несмотря на ухудшение отношений между правительствами стран, считает почетный председатель благотворительного фонда Nippon Foundation Ёхэи Сасакавы, его слова приводит Sankei Shimbun."Япония и Россия — соседи, которым крайне важно продолжать негосударственные обмены в сфере образования, культуры и искусства даже в условиях ухудшения российско-японских отношений на правительственном уровне", — заявил Сасакава во время пресс-конференции в Москве.По его мнению, конфликты между странами не могут длиться вечно и необходимо поддерживать взаимодействие."Я считаю, что мы должны продолжать содействовать человеческим и культурным обменам на частном уровне с учетом долгосрочной перспективы и содействовать взаимопониманию", — заключил Сасакава.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.).Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

