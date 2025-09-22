https://ria.ru/20250922/yamal-2043469737.html

Многодетные семьи ЯНАО получили награды в новый семейный праздник

Многодетные семьи ЯНАО получили награды в новый семейный праздник - РИА Новости, 22.09.2025

Многодетные семьи ЯНАО получили награды в новый семейный праздник

Многодетные семьи Ямала получили награды в День многодетных семей, который впервые отмечался в регионе на прошедших выходных, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T11:14:00+03:00

2025-09-22T11:14:00+03:00

2025-09-22T11:14:00+03:00

ямал

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49775/09/497750915_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_08cb96375fc3483be7a7f8ca85e15755.jpg

КРАСНОЯРСК, 22 сен – РИА Новости. Многодетные семьи Ямала получили награды в День многодетных семей, который впервые отмечался в регионе на прошедших выходных, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. "В газовой столице поздравил большие и дружные семьи Ямала с первым в регионе Днём многодетных семей. Ольге Лапсуй из Тазовского района наш президент присвоил звание "Мать-героиня". Вместе с мужем Ольга воспитала десятерых детей, сохраняя и приумножая наследие ненецкого народа. Старшие стали кочевниками и рыбаками, уже радуют родителей внуками", - написал Артюхов в своем Telegram-канале. Также многодетным семьям были вручены награды "Родительская слава" и "Материнская слава Ямала". По словам губернатора, почти в каждой семье есть участники спецоперации. "На Ямале живут 17 тысяч многодетных семей, их число растёт и это самая вдохновляющая статистика. За этими цифрами – уютные совместные вечера, счастье, уверенность в будущем. Делаем всё возможное, чтобы поддерживать наши крепкие семьи", - отметил Артюхов. По информации правительства региона, орденом "Родительская слава" награждены семья из Губкинского Марина и Петр Даниловы, а также семья из Ноябрьска Татьяна и Николай Калокины. Медалями "Материнская слава Ямала" награждены четыре ямальских матери. День многодетной семьи на Ямале празднуется впервые, уточняют в пресс-службе правительства. Инициатива об учреждении нового регионального праздника, выдвинутая депутатским корпусом, была поддержана губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в октябре прошлого года. Согласно региональному документу, отмечать его ямальские семьи будут в третье воскресенье сентября.

https://ria.ru/20250905/artyukhov-2040053063.html

https://ria.ru/20250918/inti-2042738335.html

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)