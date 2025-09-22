Рейтинг@Mail.ru
Многодетные семьи ЯНАО получили награды в новый семейный праздник
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
11:14 22.09.2025
Многодетные семьи ЯНАО получили награды в новый семейный праздник
Многодетные семьи ЯНАО получили награды в новый семейный праздник - РИА Новости, 22.09.2025
Многодетные семьи ЯНАО получили награды в новый семейный праздник
Многодетные семьи Ямала получили награды в День многодетных семей, который впервые отмечался в регионе на прошедших выходных, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий... РИА Новости, 22.09.2025
КРАСНОЯРСК, 22 сен – РИА Новости. Многодетные семьи Ямала получили награды в День многодетных семей, который впервые отмечался в регионе на прошедших выходных, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. "В газовой столице поздравил большие и дружные семьи Ямала с первым в регионе Днём многодетных семей. Ольге Лапсуй из Тазовского района наш президент присвоил звание "Мать-героиня". Вместе с мужем Ольга воспитала десятерых детей, сохраняя и приумножая наследие ненецкого народа. Старшие стали кочевниками и рыбаками, уже радуют родителей внуками", - написал Артюхов в своем Telegram-канале. Также многодетным семьям были вручены награды "Родительская слава" и "Материнская слава Ямала". По словам губернатора, почти в каждой семье есть участники спецоперации. "На Ямале живут 17 тысяч многодетных семей, их число растёт и это самая вдохновляющая статистика. За этими цифрами – уютные совместные вечера, счастье, уверенность в будущем. Делаем всё возможное, чтобы поддерживать наши крепкие семьи", - отметил Артюхов. По информации правительства региона, орденом "Родительская слава" награждены семья из Губкинского Марина и Петр Даниловы, а также семья из Ноябрьска Татьяна и Николай Калокины. Медалями "Материнская слава Ямала" награждены четыре ямальских матери. День многодетной семьи на Ямале празднуется впервые, уточняют в пресс-службе правительства. Инициатива об учреждении нового регионального праздника, выдвинутая депутатским корпусом, была поддержана губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в октябре прошлого года. Согласно региональному документу, отмечать его ямальские семьи будут в третье воскресенье сентября.
Многодетные семьи ЯНАО получили награды в новый семейный праздник

Многодетные семьи Ямала получили награды в новый для региона семейный праздник

Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Правительства ЯНАО
Ямало-Ненецкий автономный округ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 сен – РИА Новости. Многодетные семьи Ямала получили награды в День многодетных семей, который впервые отмечался в регионе на прошедших выходных, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"В газовой столице поздравил большие и дружные семьи Ямала с первым в регионе Днём многодетных семей. Ольге Лапсуй из Тазовского района наш президент присвоил звание "Мать-героиня". Вместе с мужем Ольга воспитала десятерых детей, сохраняя и приумножая наследие ненецкого народа. Старшие стали кочевниками и рыбаками, уже радуют родителей внуками", - написал Артюхов в своем Telegram-канале.
Губернатор Ямала открыл новую стелу в Новом Уренгое в честь юбилея города
5 сентября, 17:06
Также многодетным семьям были вручены награды "Родительская слава" и "Материнская слава Ямала". По словам губернатора, почти в каждой семье есть участники спецоперации.
"На Ямале живут 17 тысяч многодетных семей, их число растёт и это самая вдохновляющая статистика. За этими цифрами – уютные совместные вечера, счастье, уверенность в будущем. Делаем всё возможное, чтобы поддерживать наши крепкие семьи", - отметил Артюхов.
По информации правительства региона, орденом "Родительская слава" награждены семья из Губкинского Марина и Петр Даниловы, а также семья из Ноябрьска Татьяна и Николай Калокины. Медалями "Материнская слава Ямала" награждены четыре ямальских матери.
День многодетной семьи на Ямале празднуется впервые, уточняют в пресс-службе правительства. Инициатива об учреждении нового регионального праздника, выдвинутая депутатским корпусом, была поддержана губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в октябре прошлого года. Согласно региональному документу, отмечать его ямальские семьи будут в третье воскресенье сентября.
