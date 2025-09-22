https://ria.ru/20250922/wsj-2043510353.html

WSJ рассказало, когда Трамп может утвердить сделку по TikTok

WSJ рассказало, когда Трамп может утвердить сделку по TikTok

2025-09-22T13:18:00+03:00

в мире

дональд трамп

tiktok

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, утвердит указом сделку по соцсети TikTok на этой неделе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя Белого дома."Ожидается, что президент Трамп утвердит эту (сделку - ред.) указом, подтверждающим её соответствие требованиям закона, позднее на этой неделе", - говорится в сообщении.По данным газеты, пользователи смогут получать доступ к сервису через то же приложение, которое они использовали ранее.В воскресенье пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла в эфире телеканала Fox News, комментируя соглашение по TikTok, что администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что сделка по будущему американской части бизнеса TikTok будет подписана в ближайшие дни.Закон об обязательной продаже или прекращении деятельности платформы на территории США был принят еще при администрации бывшего президента Джо Байдена, крайним сроком выполнения считалось 19 января 2025 года. После инаугурации президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке блокировки TikTok, которую затем продлевал несколько раз, последний раз – до 16 декабря 2025 года.В пятницу Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

Варвара Скокшина

