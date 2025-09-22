https://ria.ru/20250922/vzryvy-2043516218.html
В Днепропетровской области прогремели зврывы
В Днепропетровской области прогремели зврывы - РИА Новости, 22.09.2025
В Днепропетровской области прогремели зврывы
Взрывы прогремели в понедельник в Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
