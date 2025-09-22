https://ria.ru/20250922/vzryv-2043426195.html
Над Донецком прогремели взрывы
Два взрыва прогремели в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2025
ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Два взрыва прогремели в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы раздались в интервале между 3.00 и 3.10 мск, они были слышны в разных районах города.
