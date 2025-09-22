Рейтинг@Mail.ru
Фотовыставка "Освобождение. Мир народам" открылась в Улан-Баторе
11:16 22.09.2025 (обновлено: 11:30 22.09.2025)
Фотовыставка "Освобождение. Мир народам" открылась в Улан-Баторе
Фотовыставка "Освобождение. Мир народам" открылась в Улан-Баторе
Улан-Батор. 22 сентября – РИА Новости. На площадке Русского дома в Улан-Баторе состоялось торжественное открытие фотовыставки проекта "Освобождение. Мир народам", повествующей о борьбе СССР и Монголии с японским милитаризмом.В основе выставки лежит уникальный фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На фотографиях военных корреспондентов запечатлены редкие кадры: пустынные просторы Гоби, колонны бронетехники, танкисты на перевалах Хингана, встреча советских офицеров с монгольскими воинами и населением освобождённых территорий. Советско-японская война стала не только финальным актом Второй мировой войны, но и одной из самых масштабных и стремительных операций в истории вооружённых конфликтов. Совместное противостояние агрессору объединило усилия народов СССР и Монголии, положив начало прочному добрососедству и солидарности в борьбе за мир и справедливость.Открывая фотовыставку, Руководитель представительства Россотрудничества в Монголии Валерия Кильпякова отметила: "Мероприятия, приуроченные к памятным датам нашей общей истории, имеют очень важные смыслы и несут ценную миссию по сохранению исторической памяти монгольского и российского народов. Победа над милитаристской Японией стала возможной благодаря совместным усилиями монгольских и советских войск, ускорившей разгром Квантунской армии и завершение Второй мировой войны”."Монголия внесла неоценимый вклад в борьбу с немецким фашизмом и японским милитаризмом, оказав всестороннюю поддержку Красной армии с первых дней войны. Наш проект призван сохранить историческую правду и общую память народов России и Монголии, и важным инструментом в этом выступают документальные фотоматериалы, свидетельствующие о подвиге героев тех лет", - подчеркнул Первый заместитель Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков."Проект "Освобождение. Мир народам" направлен, в первую очередь, на молодую аудиторию, и мы очень рады, что документальные материалы нашей фотовыставки увидят сразу на нескольких площадках в Монголии", - сообщила начальник Управления имиджевых проектов Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Кристина Лях во время торжественной церемонии открытия.В России проект уже представили в образовательных учреждениях Дальнего Востока – Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и на Камчатке, международная часть проекта началась в сентябре этого года в Пекине и Карачи, и продолжится на площадках образовательных учреждений и культурных институций Китая, Монголии и Кореи, в том числе в Университете поствысшего образования Монголии, а также в Доме-музее Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Улан-Баторе.Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
Фотовыставка "Освобождение. Мир народам" открылась в Улан-Баторе

Улан-Батор. 22 сентября – РИА Новости. На площадке Русского дома в Улан-Баторе состоялось торжественное открытие фотовыставки проекта "Освобождение. Мир народам", повествующей о борьбе СССР и Монголии с японским милитаризмом.
В основе выставки лежит уникальный фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". На фотографиях военных корреспондентов запечатлены редкие кадры: пустынные просторы Гоби, колонны бронетехники, танкисты на перевалах Хингана, встреча советских офицеров с монгольскими воинами и населением освобождённых территорий. Советско-японская война стала не только финальным актом Второй мировой войны, но и одной из самых масштабных и стремительных операций в истории вооружённых конфликтов. Совместное противостояние агрессору объединило усилия народов СССР и Монголии, положив начало прочному добрососедству и солидарности в борьбе за мир и справедливость.
Открывая фотовыставку, Руководитель представительства Россотрудничества в Монголии Валерия Кильпякова отметила: "Мероприятия, приуроченные к памятным датам нашей общей истории, имеют очень важные смыслы и несут ценную миссию по сохранению исторической памяти монгольского и российского народов. Победа над милитаристской Японией стала возможной благодаря совместным усилиями монгольских и советских войск, ускорившей разгром Квантунской армии и завершение Второй мировой войны”.
"Монголия внесла неоценимый вклад в борьбу с немецким фашизмом и японским милитаризмом, оказав всестороннюю поддержку Красной армии с первых дней войны. Наш проект призван сохранить историческую правду и общую память народов России и Монголии, и важным инструментом в этом выступают документальные фотоматериалы, свидетельствующие о подвиге героев тех лет", - подчеркнул Первый заместитель Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков.
"Проект "Освобождение. Мир народам" направлен, в первую очередь, на молодую аудиторию, и мы очень рады, что документальные материалы нашей фотовыставки увидят сразу на нескольких площадках в Монголии", - сообщила начальник Управления имиджевых проектов Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Кристина Лях во время торжественной церемонии открытия.
В России проект уже представили в образовательных учреждениях Дальнего ВостокаВладивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске и на Камчатке, международная часть проекта началась в сентябре этого года в Пекине и Карачи, и продолжится на площадках образовательных учреждений и культурных институций Китая, Монголии и Кореи, в том числе в Университете поствысшего образования Монголии, а также в Доме-музее Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Улан-Баторе.
Проект "Освобождение. Мир народам" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на празднование 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Это продолжение проектов "Освобождение" и "Освобождение. Путь к Победе", собравших за два года многомиллионную аудиторию. Проект включает в себя проведение фотовыставок как на территории России, так и за рубежом, просветительских мероприятий с использованием мобильных экспозиций.
