Восемь человек в Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 22.09.2025 (обновлено: 19:01 22.09.2025)
Восемь человек в Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ
Восемь мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.09.2025
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Восемь мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Восемь мирных жителей получили различные ранения от ударов вражеских беспилотников. В Белгороде ранены двое мужчин - рядом с ними сдетонировали беспилотники. У одного пострадавшего баротравма - бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 г. Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. У второго мужчины рваная рана и ушиб лица - он транспортируется в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в больницу обратились ещё две женщины с минно-взрывными травмами и баротравмами, пострадавшие утром в понедельник в результате атаки дрона в Белгороде, лечение будут проходить амбулаторно. Кроме того, в городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирована женщина, получившая баротравму в воскресенье в посёлке Пролетарский Ракитянского района."В Грайворонском округе в посёлке Чапаевский в результате атаки FPV-дрона ранен боец подразделения "Орлан". Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода. Кроме того, трое мирных жителей, почувствовав ухудшение состояния после вчерашних атак беспилотников, обратились сегодня за медицинской помощью", - уточнил губернатор.По данным главы области, мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, который пострадал в воскресенье в селе Муром Шебекинского округа, медики оказали помощь, лечение продолжит амбулаторно. Ещё одна женщина получила баротравму 21 сентября в селе Бочковка Белгородского района. В понедельник она обратилась в Майскую амбулаторию, где ей диагностировали баротравму, отметил Гладков.
БЕЛГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Восемь мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Восемь мирных жителей получили различные ранения от ударов вражеских беспилотников. В Белгороде ранены двое мужчин - рядом с ними сдетонировали беспилотники. У одного пострадавшего баротравма - бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 г. Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. У второго мужчины рваная рана и ушиб лица - он транспортируется в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в больницу обратились ещё две женщины с минно-взрывными травмами и баротравмами, пострадавшие утром в понедельник в результате атаки дрона в Белгороде, лечение будут проходить амбулаторно. Кроме того, в городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирована женщина, получившая баротравму в воскресенье в посёлке Пролетарский Ракитянского района.
"В Грайворонском округе в посёлке Чапаевский в результате атаки FPV-дрона ранен боец подразделения "Орлан". Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода. Кроме того, трое мирных жителей, почувствовав ухудшение состояния после вчерашних атак беспилотников, обратились сегодня за медицинской помощью", - уточнил губернатор.
По данным главы области, мужчине с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги, который пострадал в воскресенье в селе Муром Шебекинского округа, медики оказали помощь, лечение продолжит амбулаторно. Ещё одна женщина получила баротравму 21 сентября в селе Бочковка Белгородского района. В понедельник она обратилась в Майскую амбулаторию, где ей диагностировали баротравму, отметил Гладков.
