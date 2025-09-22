https://ria.ru/20250922/vostok-2043490916.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 22.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" в ходе СВО уничтожила до 295 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Группировка "Восток" в ходе СВО уничтожила до 295 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщило Минобороны РФ в понедельник."Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Орестополь Днепропетровской области и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли до 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
