СМИ: власти США объявят о связи между парацетамолом и развитием аутизма

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Власти США планируют в понедельник предостеречь беременных женщин от приема ацетаминофена (парацетамола) в связи с потенциальным риском развития аутизма у детей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, президент Дональд Трамп подтвердил намерение раскрыть планы борьбы с аутизмом. По данным газеты, власти изучают предыдущие исследования, в том числе августовское исследование американского медицинского комплекса Маунт-Синай с Гарвардским университетом, которое указывает на возможную связь между приемом "Тайленола" (препарата на основе парацетамола) на ранних сроках беременности с повышенным риском развития аутизма у детей."(Федеральные органы в сфере здравоохранения — Прим. Ред.) планируют предостеречь беременных женщин от использования "Тайленола" на ранних сроках беременности, если у них нет повышенной температуры", — говорится в материале газеты.Кроме того, по данным издания, власти планируют продвигать малоизвестный препарат "Лейковорин" в качестве потенциального средства для лечения аутизма.Президент США Дональд Трамп, выступая в воскресенье на траурных мероприятиях в Аризоне по убитому активисту Чарли Кирку, пообещал в понедельник объявить о том, как страна победит заболевания аутического спектра.В мае Трамп заявлял, что у 40% детей в США есть хотя бы одно хроническое заболевание, а аутизм диагностируют одному ребенку из 31, хотя "несколько десятилетий назад показатель был один на 10 тысяч".
