СМИ: власти США объявят о связи между парацетамолом и развитием аутизма - 22.09.2025
01:55 22.09.2025 (обновлено: 06:04 22.09.2025)
СМИ: власти США объявят о связи между парацетамолом и развитием аутизма
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Власти США планируют в понедельник предостеречь беременных женщин от приема ацетаминофена (парацетамола) в связи с потенциальным риском развития аутизма у детей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, президент Дональд Трамп подтвердил намерение раскрыть планы борьбы с аутизмом. По данным газеты, власти изучают предыдущие исследования, в том числе августовское исследование американского медицинского комплекса Маунт-Синай с Гарвардским университетом, которое указывает на возможную связь между приемом "Тайленола" (препарата на основе парацетамола) на ранних сроках беременности с повышенным риском развития аутизма у детей.&quot;(Федеральные органы в сфере здравоохранения — Прим. Ред.) планируют предостеречь беременных женщин от использования &quot;Тайленола&quot; на ранних сроках беременности, если у них нет повышенной температуры&quot;, — говорится в материале газеты.Кроме того, по данным издания, власти планируют продвигать малоизвестный препарат "Лейковорин" в качестве потенциального средства для лечения аутизма.Президент США Дональд Трамп, выступая в воскресенье на траурных мероприятиях в Аризоне по убитому активисту Чарли Кирку, пообещал в понедельник объявить о том, как страна победит заболевания аутического спектра.В мае Трамп заявлял, что у 40% детей в США есть хотя бы одно хроническое заболевание, а аутизм диагностируют одному ребенку из 31, хотя "несколько десятилетий назад показатель был один на 10 тысяч".
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Власти США планируют в понедельник предостеречь беременных женщин от приема ацетаминофена (парацетамола) в связи с потенциальным риском развития аутизма у детей, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, президент Дональд Трамп подтвердил намерение раскрыть планы борьбы с аутизмом.
По данным газеты, власти изучают предыдущие исследования, в том числе августовское исследование американского медицинского комплекса Маунт-Синай с Гарвардским университетом, которое указывает на возможную связь между приемом "Тайленола" (препарата на основе парацетамола) на ранних сроках беременности с повышенным риском развития аутизма у детей.
«

"(Федеральные органы в сфере здравоохранения — Прим. Ред.) планируют предостеречь беременных женщин от использования "Тайленола" на ранних сроках беременности, если у них нет повышенной температуры", — говорится в материале газеты.

Кроме того, по данным издания, власти планируют продвигать малоизвестный препарат "Лейковорин" в качестве потенциального средства для лечения аутизма.
Президент США Дональд Трамп, выступая в воскресенье на траурных мероприятиях в Аризоне по убитому активисту Чарли Кирку, пообещал в понедельник объявить о том, как страна победит заболевания аутического спектра.
В мае Трамп заявлял, что у 40% детей в США есть хотя бы одно хроническое заболевание, а аутизм диагностируют одному ребенку из 31, хотя "несколько десятилетий назад показатель был один на 10 тысяч".
Психолог занимается с ребенком с расстройством аутистического спектра - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
2 апреля 2024, 02:09
 
В мире, США, Гарвардский университет
 
 
