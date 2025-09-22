https://ria.ru/20250922/vagony-2043558443.html

В загоревшемся на Кубани электропоезде сгорели три вагона

В загоревшемся на Кубани электропоезде сгорели три вагона - РИА Новости, 22.09.2025

В загоревшемся на Кубани электропоезде сгорели три вагона

Три вагона сгорели в электропоезде Краснодар-Староминская на площади 200 квадратных метров, причины пожара устанавливаются, сообщили в ГУМЧС РФ по... РИА Новости, 22.09.2025

КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Три вагона сгорели в электропоезде Краснодар-Староминская на площади 200 квадратных метров, причины пожара устанавливаются, сообщили в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.В понедельник в транспортном управлении МВД по ЮФО сообщили журналистам, что в пригородном поезде Краснодар - Староминская загорелись два вагона, были эвакуированы 56 человек. Южная транспортная прокуратура сообщила, что по факту пожара организована проверка. "В Каневском районе загорелся электропоезд №6702 (Краснодар-1 – Новоминская) на 1486 км железнодорожных путей между станицами Новоминская и Стародеревянковская. Горели три последних вагона, площадь возгорания – 200 квадратных метров. Пассажиры эвакуировались самостоятельно. До железнодорожной станции Новоминская их доставил автобус от администрации района", - говорится в сообщении ГУМЧС.Пострадавших и погибших нет, уточнили в ведомстве. На месте работали 18 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники."Причины пожара устанавливаются, проводятся следственные мероприятия", - добавили в ГУМЧС.

