Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 22.09.2025
Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" группировки российских войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил в ходе артиллерийского налёта пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ, замаскированный в лесополосе, на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – сообщили журналистам в оборонном ведомстве. Отмечается, что в результате плотного и кратковременного обстрела артиллеристы уничтожили пункт управления вместе с операторами БПЛА ВСУ и ретрансляционное оборудование, используемое для увеличения радиуса применения ударных и разведывательных дронов.
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" группировки российских войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил в ходе артиллерийского налёта пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ, замаскированный в лесополосе, на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
Отмечается, что в результате плотного и кратковременного обстрела артиллеристы уничтожили пункт управления вместе с операторами БПЛА ВСУ и ретрансляционное оборудование, используемое для увеличения радиуса применения ударных и разведывательных дронов.
Заголовок открываемого материала