Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Бойцы "Центра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
2025-09-22T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ЛУГАНСК, 22 сен - РИА Новости. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" группировки российских войск "Центр" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожил в ходе артиллерийского налёта пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ, замаскированный в лесополосе, на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО)", – сообщили журналистам в оборонном ведомстве. Отмечается, что в результате плотного и кратковременного обстрела артиллеристы уничтожили пункт управления вместе с операторами БПЛА ВСУ и ретрансляционное оборудование, используемое для увеличения радиуса применения ударных и разведывательных дронов.
