Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, какую ошибку Запад совершил по отношению к России - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 22.09.2025 (обновлено: 15:37 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/unherd-2043485753.html
СМИ рассказали, какую ошибку Запад совершил по отношению к России
СМИ рассказали, какую ошибку Запад совершил по отношению к России - РИА Новости, 22.09.2025
СМИ рассказали, какую ошибку Запад совершил по отношению к России
Россия и Китай из-за действий Запада стали ближе, чем США с Украиной, пишет UnHerd. РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T12:11:00+03:00
2025-09-22T15:37:00+03:00
в мире
россия
китай
сша
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия и Китай из-за действий Запада стали ближе, чем США с Украиной, пишет UnHerd."У Москвы есть то, чего нет у Киева. Китай стал для России лучшим союзником, чем США для Украины", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, западные страны недооценили этот союз, которому поспособствовали санкции и пошлины, наложенные Вашингтоном на обе страны.&quot;Между тем США под руководством Трампа гораздо более отстранены от Украины, чем при Байдене&quot;, — подчеркнули в материале.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ему не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250922/shtrak-tsimmerman-2043455573.html
https://ria.ru/20250922/front-2043447368.html
россия
китай
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, сша, украина
В мире, Россия, Китай, США, Украина
СМИ рассказали, какую ошибку Запад совершил по отношению к России

UnHerd: Китай стал лучшим союзником для России, чем США для Украины

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия и Китай из-за действий Запада стали ближе, чем США с Украиной, пишет UnHerd.
«
"У Москвы есть то, чего нет у Киева. Китай стал для России лучшим союзником, чем США для Украины", — говорится в публикации.
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских самолетов
Вчера, 09:57
По мнению обозревателя, западные страны недооценили этот союз, которому поспособствовали санкции и пошлины, наложенные Вашингтоном на обе страны.
«

"Между тем США под руководством Трампа гораздо более отстранены от Украины, чем при Байдене", — подчеркнули в материале.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ему не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
СМИ раскрыли, где Запад откроет новый фронт против России
Вчера, 09:14
 
В миреРоссияКитайСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала