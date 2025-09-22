https://ria.ru/20250922/unherd-2043485753.html
СМИ рассказали, какую ошибку Запад совершил по отношению к России
СМИ рассказали, какую ошибку Запад совершил по отношению к России - РИА Новости, 22.09.2025
СМИ рассказали, какую ошибку Запад совершил по отношению к России
Россия и Китай из-за действий Запада стали ближе, чем США с Украиной, пишет UnHerd. РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Россия и Китай из-за действий Запада стали ближе, чем США с Украиной, пишет UnHerd."У Москвы есть то, чего нет у Киева. Китай стал для России лучшим союзником, чем США для Украины", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, западные страны недооценили этот союз, которому поспособствовали санкции и пошлины, наложенные Вашингтоном на обе страны."Между тем США под руководством Трампа гораздо более отстранены от Украины, чем при Байдене", — подчеркнули в материале.В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что ему не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
