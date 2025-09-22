Рейтинг@Mail.ru
На Украине экс-сотрудник госохраны получил пожизненный срок за убийство
16:07 22.09.2025
На Украине экс-сотрудник госохраны получил пожизненный срок за убийство
в мире
украина
киев
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бывшему сотруднику управления государственной охраны Украины Артему Косову назначили пожизненный срок по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве, которое произошло в апреле 2024 года, сообщает в понедельник украинский телеканал "Новости.Live". Как сообщало государственное бюро расследований (ГБР) Украины трагедия произошла 7 апреля апреля прошлого года, на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, служащим в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции силовик толкнул подростка, тот упал, разбил головой стекло, получив порез шеи, в результате чего скончался. "Убийство на столичном фуникулере: обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. Об этом из зала суда сообщает корреспондент "Новости.Live", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
украина
киев
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Бывшему сотруднику управления государственной охраны Украины Артему Косову назначили пожизненный срок по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве, которое произошло в апреле 2024 года, сообщает в понедельник украинский телеканал "Новости.Live".
Как сообщало государственное бюро расследований (ГБР) Украины трагедия произошла 7 апреля апреля прошлого года, на станции столичного фуникулера возник конфликт между мужчиной, служащим в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции силовик толкнул подростка, тот упал, разбил головой стекло, получив порез шеи, в результате чего скончался.
"Убийство на столичном фуникулере: обвиняемого приговорили к пожизненному заключению. Об этом из зала суда сообщает корреспондент "Новости.Live", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Киев скрытно утилизирует тела иностранных наемников, заявил Сальдо
Киев скрытно утилизирует тела иностранных наемников, заявил Сальдо
Вчера, 14:33
