В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 23.07 мск воскресенья. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
