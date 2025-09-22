https://ria.ru/20250922/ugol-2043568794.html

Эксперты обсудили меры поддержки угольной промышленности в новых условиях

Эксперты обсудили меры поддержки угольной промышленности в новых условиях - РИА Новости, 22.09.2025

Эксперты обсудили меры поддержки угольной промышленности в новых условиях

Эксперты обсудили пути адаптации угледобывающей промышленности к нынешней рыночной ситуации, дискуссия состоялась в международном мультимедийном пресс-центре... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T16:51:00+03:00

2025-09-22T16:51:00+03:00

2025-09-22T16:51:00+03:00

промышленность

миа "россия сегодня"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766485746_0:318:3072:2045_1920x0_80_0_0_b404b968e73c015aaeba0e1a60948eb4.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Эксперты обсудили пути адаптации угледобывающей промышленности к нынешней рыночной ситуации, дискуссия состоялась в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Ключевой темой дискуссии стал поиск путей оптимизации логистических затрат. Так, партнер консалтинговой компании NEFT Research и основатель аналитического агентства "Альфастат" Данил Томкин указал на то, что цены на уголь в мире упали, а расходы на перевозку по железной дороге выросли. По его мнению, если снизить тарифы РЖД, это поможет угольщикам снова работать с прибылью. Это важно, потому что от угольной отрасли зависят многие города и регионы страны. "Если мы посмотрим на график инфляции, на график тарифов по РЖД, начиная с 2018 года, то инфляция составила до этого периода 61%, а тарифы по РЖД выросли на 176%. Соответственно, вот это, наверное, один из основных факторов, который создает дополнительную нагрузку", – сказал Томкин. Он добавил, что в этом году были запущены государственные меры поддержки. Большинство из них — это отсрочки платежей или меры рефинансирования. По словам эксперта, если говорить о прямой поддержке, то можно упомянуть субсидии на логистику. "То есть, с одной стороны, мы подняли нагрузку на угольную отрасль, а с другой стороны, сейчас мы ее ослабляем. И вот, как кажется, этого в средние сроки, особенно если цены будут падать, может не хватить", – подчеркнул Томкин. В качестве возможных дальнейших шагов он увидел два основных варианта: прямое субсидирование отрасли или перераспределение финансовой нагрузки между всеми участниками логистической цепочки. Первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Горовая также отметила, что транспортная составляющая в себестоимости российского угля продолжает оставаться значительной, особенно после того, как логистические потоки развернулись на восток. Для мониторинга ситуации ЦСР разработал индекс ценовой доступности, который рассчитывается как отношение затрат на перевозку к стоимости продукции. "Мы взяли основные экспортные направления — северо-запад, юг, Дальний Восток — и ведем мониторинг с 2021 года. По итогам июля есть некоторое приближение к средним значениям", — отметила Горовая. Она подчеркнула важность своевременных решений, приведя в пример создание инфраструктуры на Дальнем Востоке, инициированное в 2018 году, которое сегодня оказалось правильным шагом в условиях возросшего грузопотока.

https://ria.ru/20250905/putin-2039864016.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

промышленность, миа "россия сегодня"