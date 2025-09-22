Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии задержали двух человек, готовивших мефедрон в бане - РИА Новости, 22.09.2025
08:51 22.09.2025
В Удмуртии задержали двух человек, готовивших мефедрон в бане
В Удмуртии задержали двух человек, готовивших мефедрон в бане - РИА Новости, 22.09.2025
В Удмуртии задержали двух человек, готовивших мефедрон в бане
Задержаны два жителя Удмуртии, готовившие мефедрон в подпольной лаборатории в бане, а также наркокурьер из Татарстана, изъято более 1,3 килограмма наркотика и... РИА Новости, 22.09.2025
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Задержаны два жителя Удмуртии, готовившие мефедрон в подпольной лаборатории в бане, а также наркокурьер из Татарстана, изъято более 1,3 килограмма наркотика и 300 литров прекурсоров, сообщили в МВД РФ. По данным следствия, 28-летний мужчина и 21-летняя девушка нашли в мессенджере объявление о заработке через производство наркотиков, куратор выделил им деньги на покупку участка с постройками, предоставил инструкции по изготовлению мефедрона и сообщил координаты тайников с прекурсорами. Молодые люди организовали подпольную лабораторию в бане, а готовый наркотик распространяли бесконтактным способом через закладки. "Задержаны два жителя Удмуртии, готовившие в бане мефедрон, а также наркокурьер из Татарстана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что во время обысков полицейские изъяли более 1,3 килограмма мефедрона, 300 литров прекурсоров, реактивы, средства защиты и оборудование для производства. "Кроме того, оперативники установили наблюдение у одного из тайников, организованного наркодельцами, в результате чего задержали предполагаемого курьера - 18-летнюю приезжую из Республики Татарстан", - добавили в МВД РФ. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ, фигуранты помещены в изолятор временного содержания, расследование продолжается.
россия
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Удмуртии задержали двух человек, готовивших мефедрон в бане

В Удмуртии задержали двух производителей мефедрона и наркокурьера

Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Задержаны два жителя Удмуртии, готовившие мефедрон в подпольной лаборатории в бане, а также наркокурьер из Татарстана, изъято более 1,3 килограмма наркотика и 300 литров прекурсоров, сообщили в МВД РФ.
По данным следствия, 28-летний мужчина и 21-летняя девушка нашли в мессенджере объявление о заработке через производство наркотиков, куратор выделил им деньги на покупку участка с постройками, предоставил инструкции по изготовлению мефедрона и сообщил координаты тайников с прекурсорами. Молодые люди организовали подпольную лабораторию в бане, а готовый наркотик распространяли бесконтактным способом через закладки.
"Задержаны два жителя Удмуртии, готовившие в бане мефедрон, а также наркокурьер из Татарстана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что во время обысков полицейские изъяли более 1,3 килограмма мефедрона, 300 литров прекурсоров, реактивы, средства защиты и оборудование для производства.
"Кроме того, оперативники установили наблюдение у одного из тайников, организованного наркодельцами, в результате чего задержали предполагаемого курьера - 18-летнюю приезжую из Республики Татарстан", - добавили в МВД РФ.
Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ, фигуранты помещены в изолятор временного содержания, расследование продолжается.
