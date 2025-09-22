https://ria.ru/20250922/uchebnik-2043564521.html

В России разработают учебник по истории для иностранцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Рабочая группа приступила к разработке учебника по истории России и русскому языку для иностранцев, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Рабочая группа приступила к разработке учебника по истории России и русскому языку для иностранной аудитории. В планах создать международный редакционный совет по подготовке учебника, утвердить концепцию и структуру учебного пособия, а также подготовить проект пилотных разделов. Завершить подготовку итоговой редакции учебника планируется в следующем году", - сказал Рогов. Он добавил, что рабочая группа создана при комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и научно-образовательном центре имени Н. Я. Данилевского. Рогов подчеркнул, что проект призван сформировать объективное представление о России и стать важным инструментом культурной дипломатии. Его тестирование пройдет в странах Африки, Азии и Латинской Америки. "Учебник позволит зарубежным студентам и преподавателям знакомиться с российской историей и языком в академичном и доступном формате, укрепляя гуманитарное присутствие России в Африке, Азии и Латинской Америке", - подчеркнул Рогов.

