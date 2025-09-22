В России разработают учебник по истории для иностранцев
Рабочая группа приступила к разработке учебника по истории РФ для иностранцев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчебники "История России" и "Всеобщая история"
Учебники "История России" и "Всеобщая история". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Рабочая группа приступила к разработке учебника по истории России и русскому языку для иностранцев, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Рабочая группа приступила к разработке учебника по истории России и русскому языку для иностранной аудитории. В планах создать международный редакционный совет по подготовке учебника, утвердить концепцию и структуру учебного пособия, а также подготовить проект пилотных разделов. Завершить подготовку итоговой редакции учебника планируется в следующем году", - сказал Рогов.
Он добавил, что рабочая группа создана при комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и научно-образовательном центре имени Н. Я. Данилевского.
Рогов подчеркнул, что проект призван сформировать объективное представление о России и стать важным инструментом культурной дипломатии. Его тестирование пройдет в странах Африки, Азии и Латинской Америки.
"Учебник позволит зарубежным студентам и преподавателям знакомиться с российской историей и языком в академичном и доступном формате, укрепляя гуманитарное присутствие России в Африке, Азии и Латинской Америке", - подчеркнул Рогов.
