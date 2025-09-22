Рейтинг@Mail.ru
В России разработают учебник по истории для иностранцев - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 22.09.2025 (обновлено: 16:56 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/uchebnik-2043564521.html
В России разработают учебник по истории для иностранцев
В России разработают учебник по истории для иностранцев - РИА Новости, 22.09.2025
В России разработают учебник по истории для иностранцев
Рабочая группа приступила к разработке учебника по истории России и русскому языку для иностранцев, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T16:36:00+03:00
2025-09-22T16:56:00+03:00
общество
россия
африка
азия
владимир рогов
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984758845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42b9c2cefc11dab5b3b3454e39120108.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Рабочая группа приступила к разработке учебника по истории России и русскому языку для иностранцев, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Рабочая группа приступила к разработке учебника по истории России и русскому языку для иностранной аудитории. В планах создать международный редакционный совет по подготовке учебника, утвердить концепцию и структуру учебного пособия, а также подготовить проект пилотных разделов. Завершить подготовку итоговой редакции учебника планируется в следующем году", - сказал Рогов. Он добавил, что рабочая группа создана при комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и научно-образовательном центре имени Н. Я. Данилевского. Рогов подчеркнул, что проект призван сформировать объективное представление о России и стать важным инструментом культурной дипломатии. Его тестирование пройдет в странах Африки, Азии и Латинской Америки. "Учебник позволит зарубежным студентам и преподавателям знакомиться с российской историей и языком в академичном и доступном формате, укрепляя гуманитарное присутствие России в Африке, Азии и Латинской Америке", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20250920/uchebniki-2043195736.html
https://ria.ru/20250901/uchebniki-2038821328.html
россия
африка
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984758845_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52c0e61f17eb1bdba2a7ffa698cdaf1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, африка, азия, владимир рогов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Африка, Азия, Владимир Рогов, Социальный навигатор, СН_Образование
В России разработают учебник по истории для иностранцев

Рабочая группа приступила к разработке учебника по истории РФ для иностранцев

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчебники "История России" и "Всеобщая история"
Учебники История России и Всеобщая история - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Учебники "История России" и "Всеобщая история". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Рабочая группа приступила к разработке учебника по истории России и русскому языку для иностранцев, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Рабочая группа приступила к разработке учебника по истории России и русскому языку для иностранной аудитории. В планах создать международный редакционный совет по подготовке учебника, утвердить концепцию и структуру учебного пособия, а также подготовить проект пилотных разделов. Завершить подготовку итоговой редакции учебника планируется в следующем году", - сказал Рогов.
Учителя разбирают школьные учебники - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Минпросвещения оценили вероятность перехода на электронные учебники
20 сентября, 16:06
Он добавил, что рабочая группа создана при комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и научно-образовательном центре имени Н. Я. Данилевского.
Рогов подчеркнул, что проект призван сформировать объективное представление о России и стать важным инструментом культурной дипломатии. Его тестирование пройдет в странах Африки, Азии и Латинской Америки.
"Учебник позволит зарубежным студентам и преподавателям знакомиться с российской историей и языком в академичном и доступном формате, укрепляя гуманитарное присутствие России в Африке, Азии и Латинской Америке", - подчеркнул Рогов.
Учебники История России и Всеобщая история - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Мединский назвал главную задачу нового учебника истории
1 сентября, 12:11
 
ОбществоРоссияАфрикаАзияВладимир РоговСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала