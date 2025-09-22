https://ria.ru/20250922/ubiystvo-2043542394.html

Житель Омской области нанял киллера для убийства двоюродного брата

Житель Омской области нанял киллера для убийства двоюродного брата - РИА Новости, 22.09.2025

Житель Омской области нанял киллера для убийства двоюродного брата

Житель Омской области заказал убийство своего двоюродного брата, чтобы не делить с ним бизнес по продаже овощей и фруктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T15:24:00+03:00

2025-09-22T15:24:00+03:00

2025-09-22T15:24:00+03:00

происшествия

омская область

россия

марьяновский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg

ОМСК, 22 сен - РИА Новости. Житель Омской области заказал убийство своего двоюродного брата, чтобы не делить с ним бизнес по продаже овощей и фруктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. По данным следствия, 41-летний житель Марьяновского района Омской области решил убить своего родственника, с которым у него был бизнес по продаже овощей и фруктов, и стать его единственным владельцем. Он продумал план действий и обратился к своему знакомому, имеющему боевой опыт. За убийство партнера по бизнесу он предложил вознаграждение 4,7 тысячи долларов. Как уточнили РИА Новости в региональной пресс-службе УФСБ, мужчины являются двоюродными братьями. "Не желая стать соучастником, мужчина (знакомый - ред.) сообщил в УФСБ России по Омской области о готовящемся преступлении. Дальнейшие действия заказчика и предполагаемого исполнителя убийства проходили под контролем сотрудников УФСБ России по Омской области", – сообщили в пресс-службе. Отмечается, что заказчик, получив сообщение, что его партнер по бизнесу якобы умер, а также фотографии с места преступления, передал исполнителю 2,7 тысячи долларов США в дополнение к уже переданному авансу 2 тысячи долларов. После передачи денег заказчика преступления задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. СУ СК России по области возбудил уголовное дело по статье "приготовление к убийству из корыстных побуждений". Расследование продолжается. Обвиняемый арестован на два месяца.

https://ria.ru/20250922/primore-2043476819.html

https://ria.ru/20250919/podrostok-2042937135.html

омская область

россия

марьяновский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омская область, россия, марьяновский район, следственный комитет россии (ск рф)