Рейтинг@Mail.ru
Житель Омской области нанял киллера для убийства двоюродного брата - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/ubiystvo-2043542394.html
Житель Омской области нанял киллера для убийства двоюродного брата
Житель Омской области нанял киллера для убийства двоюродного брата - РИА Новости, 22.09.2025
Житель Омской области нанял киллера для убийства двоюродного брата
Житель Омской области заказал убийство своего двоюродного брата, чтобы не делить с ним бизнес по продаже овощей и фруктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T15:24:00+03:00
2025-09-22T15:24:00+03:00
происшествия
омская область
россия
марьяновский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_78:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6510616187b2f0ca7fdc64e8eaa425c3.jpg
ОМСК, 22 сен - РИА Новости. Житель Омской области заказал убийство своего двоюродного брата, чтобы не делить с ним бизнес по продаже овощей и фруктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. По данным следствия, 41-летний житель Марьяновского района Омской области решил убить своего родственника, с которым у него был бизнес по продаже овощей и фруктов, и стать его единственным владельцем. Он продумал план действий и обратился к своему знакомому, имеющему боевой опыт. За убийство партнера по бизнесу он предложил вознаграждение 4,7 тысячи долларов. Как уточнили РИА Новости в региональной пресс-службе УФСБ, мужчины являются двоюродными братьями. "Не желая стать соучастником, мужчина (знакомый - ред.) сообщил в УФСБ России по Омской области о готовящемся преступлении. Дальнейшие действия заказчика и предполагаемого исполнителя убийства проходили под контролем сотрудников УФСБ России по Омской области", – сообщили в пресс-службе. Отмечается, что заказчик, получив сообщение, что его партнер по бизнесу якобы умер, а также фотографии с места преступления, передал исполнителю 2,7 тысячи долларов США в дополнение к уже переданному авансу 2 тысячи долларов. После передачи денег заказчика преступления задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. СУ СК России по области возбудил уголовное дело по статье "приготовление к убийству из корыстных побуждений". Расследование продолжается. Обвиняемый арестован на два месяца.
https://ria.ru/20250922/primore-2043476819.html
https://ria.ru/20250919/podrostok-2042937135.html
омская область
россия
марьяновский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638359_652:0:2373:1291_1920x0_80_0_0_6f82d49fbecd9a5a264a806bf496d762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, россия, марьяновский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омская область, Россия, Марьяновский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Омской области нанял киллера для убийства двоюродного брата

УФСБ: омич заказал убийство двоюродного брата из-за фруктового бизнеса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 22 сен - РИА Новости. Житель Омской области заказал убийство своего двоюродного брата, чтобы не делить с ним бизнес по продаже овощей и фруктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
По данным следствия, 41-летний житель Марьяновского района Омской области решил убить своего родственника, с которым у него был бизнес по продаже овощей и фруктов, и стать его единственным владельцем. Он продумал план действий и обратился к своему знакомому, имеющему боевой опыт. За убийство партнера по бизнесу он предложил вознаграждение 4,7 тысячи долларов. Как уточнили РИА Новости в региональной пресс-службе УФСБ, мужчины являются двоюродными братьями.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Жителя Приморья будут судить за взрыв водонагревателя
Вчера, 11:34
"Не желая стать соучастником, мужчина (знакомый - ред.) сообщил в УФСБ России по Омской области о готовящемся преступлении. Дальнейшие действия заказчика и предполагаемого исполнителя убийства проходили под контролем сотрудников УФСБ России по Омской области", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что заказчик, получив сообщение, что его партнер по бизнесу якобы умер, а также фотографии с места преступления, передал исполнителю 2,7 тысячи долларов США в дополнение к уже переданному авансу 2 тысячи долларов.
После передачи денег заказчика преступления задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. СУ СК России по области возбудил уголовное дело по статье "приготовление к убийству из корыстных побуждений". Расследование продолжается. Обвиняемый арестован на два месяца.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Ульяновской области подростка осудили за жестокое убийство девочки
19 сентября, 11:37
 
ПроисшествияОмская областьРоссияМарьяновский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала