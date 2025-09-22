Житель Омской области нанял киллера для убийства двоюродного брата
УФСБ: омич заказал убийство двоюродного брата из-за фруктового бизнеса
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 22 сен - РИА Новости. Житель Омской области заказал убийство своего двоюродного брата, чтобы не делить с ним бизнес по продаже овощей и фруктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
По данным следствия, 41-летний житель Марьяновского района Омской области решил убить своего родственника, с которым у него был бизнес по продаже овощей и фруктов, и стать его единственным владельцем. Он продумал план действий и обратился к своему знакомому, имеющему боевой опыт. За убийство партнера по бизнесу он предложил вознаграждение 4,7 тысячи долларов. Как уточнили РИА Новости в региональной пресс-службе УФСБ, мужчины являются двоюродными братьями.
"Не желая стать соучастником, мужчина (знакомый - ред.) сообщил в УФСБ России по Омской области о готовящемся преступлении. Дальнейшие действия заказчика и предполагаемого исполнителя убийства проходили под контролем сотрудников УФСБ России по Омской области", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что заказчик, получив сообщение, что его партнер по бизнесу якобы умер, а также фотографии с места преступления, передал исполнителю 2,7 тысячи долларов США в дополнение к уже переданному авансу 2 тысячи долларов.
После передачи денег заказчика преступления задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. СУ СК России по области возбудил уголовное дело по статье "приготовление к убийству из корыстных побуждений". Расследование продолжается. Обвиняемый арестован на два месяца.
В Ульяновской области подростка осудили за жестокое убийство девочки
19 сентября, 11:37