Туроператором рекомендовали не применять санкции за отмену туров в Крым

Минтуризма рекомендовало не штрафовать туристов за отмену туров в Крым
ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.
Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.
На фото: последствия удара в школе в Форосе.
Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.
На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.
При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.
Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.
На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.
