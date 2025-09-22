Рейтинг@Mail.ru
Туроператором рекомендовали не применять санкции за отмену туров в Крым - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:20 22.09.2025 (обновлено: 13:28 22.09.2025)
https://ria.ru/20250922/tury-2043510531.html
Туроператором рекомендовали не применять санкции за отмену туров в Крым
Туроператором рекомендовали не применять санкции за отмену туров в Крым - РИА Новости, 22.09.2025
Туроператором рекомендовали не применять санкции за отмену туров в Крым
Российским туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции к туристам за отмену туров в Крым, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T13:20:00+03:00
2025-09-22T13:28:00+03:00
туризм
республика крым
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043476465_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_1117b92616ac5a1651577a6fcab7aaff.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российским туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции к туристам за отмену туров в Крым, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей минтуризма полуострова.Ранее в АТОР сообщали, что на фоне ситуации с атаками украинских БПЛА аннуляций туров в Крым пока нет, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление."Туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции за отмену туров в Крым. Об этом сообщили представители Минтуризма Крыма", - говорится в сообщении АТОР, которое опубликовано в Telegram-канале ассоциации.В тексте также приводятся слова представителей ведомства о том, что массовых отъездов или отмен бронирований нет."Как показал оперативный мониторинг работы средств размещения и туроператоров – планы туристов в большинстве случаев остаются прежними. Есть единичные случаи отмен бронирования, но они в пределах обычной статистики. Кроме того, обычными темпами продолжается бронирование на осень", - цитирует АТОР представителей ведомства.В АТОР также напомнили, что туристы в случае возникновения вопросов могут бесплатно звонить на горячую линию минтуризма Крыма: 8-800-511-80-18.
https://ria.ru/20250922/ator-2043499061.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043476465_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_0ae60136d6e1d5491a6fcab104aa013e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Республика Крым, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
Туроператором рекомендовали не применять санкции за отмену туров в Крым

Минтуризма рекомендовало не штрафовать туристов за отмену туров в Крым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСанаторий "Форос" на южном берегу Крыма (справа), поврежденный в результате атаки дронов со стороны ВСУ
Санаторий Форос на южном берегу Крыма (справа), поврежденный в результате атаки дронов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Санаторий "Форос" на южном берегу Крыма (справа), поврежденный в результате атаки дронов со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российским туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции к туристам за отмену туров в Крым, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей минтуризма полуострова.
Ранее в АТОР сообщали, что на фоне ситуации с атаками украинских БПЛА аннуляций туров в Крым пока нет, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление.
Отдыхающие на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Отмен туров в Крым пока нет, рассказали в АТОР
Вчера, 12:59
"Туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции за отмену туров в Крым. Об этом сообщили представители Минтуризма Крыма", - говорится в сообщении АТОР, которое опубликовано в Telegram-канале ассоциации.
В тексте также приводятся слова представителей ведомства о том, что массовых отъездов или отмен бронирований нет.
"Как показал оперативный мониторинг работы средств размещения и туроператоров – планы туристов в большинстве случаев остаются прежними. Есть единичные случаи отмен бронирования, но они в пределах обычной статистики. Кроме того, обычными темпами продолжается бронирование на осень", - цитирует АТОР представителей ведомства.
В АТОР также напомнили, что туристы в случае возникновения вопросов могут бесплатно звонить на горячую линию минтуризма Крыма: 8-800-511-80-18.
Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

Школьная библиотека в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

Пожарная машина на территории школы в Форосе, поврежденной в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

Актовый зал школы в Форосе, разрушенный в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

Коридор школы в Форосе, поврежденный в результате атаки дронов со стороны ВСУ

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8

ВСУ около 19:30 мск атаковали Южный берег Крыма при помощи дронов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 8

Налет был совершен в курортной зоне, где нет военных объектов. При этом беспилотники были снаряжены фугасными боезарядами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 8

На фото: последствия удара в школе в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Повреждения зафиксировали и на территории санатория "Форос". Глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию на личный контроль.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 8

На фото: разрушенный актовый зал форосской школы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 8

При ударе погибли три человека, еще 16 пострадали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 8

Раненых оперативно доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА, все пациенты находятся в стабильном состоянии.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 8

На фото: последствия удара дронов у школы в Форосе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ТуризмРеспублика КрымРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала