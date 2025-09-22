https://ria.ru/20250922/tury-2043510531.html

Туроператором рекомендовали не применять санкции за отмену туров в Крым

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Российским туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции к туристам за отмену туров в Крым, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на представителей минтуризма полуострова.Ранее в АТОР сообщали, что на фоне ситуации с атаками украинских БПЛА аннуляций туров в Крым пока нет, но к середине недели стоит ожидать и отмен, и снижения спроса на направление."Туроператорам рекомендовано не применять штрафные санкции за отмену туров в Крым. Об этом сообщили представители Минтуризма Крыма", - говорится в сообщении АТОР, которое опубликовано в Telegram-канале ассоциации.В тексте также приводятся слова представителей ведомства о том, что массовых отъездов или отмен бронирований нет."Как показал оперативный мониторинг работы средств размещения и туроператоров – планы туристов в большинстве случаев остаются прежними. Есть единичные случаи отмен бронирования, но они в пределах обычной статистики. Кроме того, обычными темпами продолжается бронирование на осень", - цитирует АТОР представителей ведомства.В АТОР также напомнили, что туристы в случае возникновения вопросов могут бесплатно звонить на горячую линию минтуризма Крыма: 8-800-511-80-18.

