В Турции призвали Запад ввести санкции против Израиля

АНТАКЬЯ (Турция), 22 сен – РИА Новости. Решение ряда западных стран признать палестинское государство должно сопровождаться санкциями против Израиля, чтобы открыть путь к урегулированию конфликта по принципу двух государств, заявили РИА Новости турецкие депутаты и эксперт. "Надеемся, что наряду с решениями о признании Палестины Великобритания и ЕС начнут вводить санкции и ряд других мер в отношении Израиля", - заявил РИА Новости глава межпарламентской комиссии Турция-ЕС Исмаил Караель. "Мы стали свидетелями устроенного Израилем геноцида в прямом эфире, в западном сообществе нарастает критика бездействия правительств, в то время как в секторе Газа погибают женщины и дети под авиаударами и от голода. Возможно, руководство этих трех стран решило принять такой шаг под давлением общественности, чтобы снизить накал протестов и продемонстрировать якобы реальные шаги", - считает депутат. Он выразил надежду, что данное решение позволит приблизить мир к урегулированию конфликта, так как признание палестинского государства является ключом к двугосударственному принципу решения кризиса. Депутат не исключил, что Евросоюз займет более сбалансированную и серьезную позицию по отношению к конфликту. Депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Хасан Туран заявил РИА Новости, что без вывода израильских сил, бесперебойных поставок гумпомощи и ряда других шагов решения западных стран бессмысленны. "Пока будет продолжаться израильская оккупация, не останется земли, на которой будет создано признанное палестинское государство. Поэтому возникает вопрос – эти страны признают палестинское государство на самом деле или руины?" - задался вопросом Туран. Он указал на лицемерие западных стран, действия которых помогли подготовить почву для военной операции Израиля в секторе Газа. Урегулирование конфликта по принципу двух государств невозможно без жестких санкций в отношении Израиля, заявил РИА Новости профессор Стамбульского университета культуры и эксперт по международному праву Хасан Кёни. Профессор напомнил, что за последние 75 лет ООН приняла порядка 100 резолюций в отношении палестинской проблемы, а США реализовали свое право вето 56 раз, поддерживая Израиль. По мнению эксперта, США могут прекратить инвестиции в Великобританию и Францию в ответ на признание ими Палестины. Профессор отметил, что западные страны признают именно территории под контролем Палестинской национальной администрации, не включающие сектор Газа. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.

