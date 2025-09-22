https://ria.ru/20250922/turtsija-2043479655.html
В Турции призвали Запад ввести санкции против Израиля
В Турции призвали Запад ввести санкции против Израиля - РИА Новости, 22.09.2025
В Турции призвали Запад ввести санкции против Израиля
Решение ряда западных стран признать палестинское государство должно сопровождаться санкциями против Израиля, чтобы открыть путь к урегулированию конфликта по... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T11:49:00+03:00
2025-09-22T11:49:00+03:00
2025-09-22T11:49:00+03:00
в мире
израиль
палестина
великобритания
кир стармер
эммануэль макрон
евросоюз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg
АНТАКЬЯ (Турция), 22 сен – РИА Новости. Решение ряда западных стран признать палестинское государство должно сопровождаться санкциями против Израиля, чтобы открыть путь к урегулированию конфликта по принципу двух государств, заявили РИА Новости турецкие депутаты и эксперт. "Надеемся, что наряду с решениями о признании Палестины Великобритания и ЕС начнут вводить санкции и ряд других мер в отношении Израиля", - заявил РИА Новости глава межпарламентской комиссии Турция-ЕС Исмаил Караель. "Мы стали свидетелями устроенного Израилем геноцида в прямом эфире, в западном сообществе нарастает критика бездействия правительств, в то время как в секторе Газа погибают женщины и дети под авиаударами и от голода. Возможно, руководство этих трех стран решило принять такой шаг под давлением общественности, чтобы снизить накал протестов и продемонстрировать якобы реальные шаги", - считает депутат. Он выразил надежду, что данное решение позволит приблизить мир к урегулированию конфликта, так как признание палестинского государства является ключом к двугосударственному принципу решения кризиса. Депутат не исключил, что Евросоюз займет более сбалансированную и серьезную позицию по отношению к конфликту. Депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Хасан Туран заявил РИА Новости, что без вывода израильских сил, бесперебойных поставок гумпомощи и ряда других шагов решения западных стран бессмысленны. "Пока будет продолжаться израильская оккупация, не останется земли, на которой будет создано признанное палестинское государство. Поэтому возникает вопрос – эти страны признают палестинское государство на самом деле или руины?" - задался вопросом Туран. Он указал на лицемерие западных стран, действия которых помогли подготовить почву для военной операции Израиля в секторе Газа. Урегулирование конфликта по принципу двух государств невозможно без жестких санкций в отношении Израиля, заявил РИА Новости профессор Стамбульского университета культуры и эксперт по международному праву Хасан Кёни. Профессор напомнил, что за последние 75 лет ООН приняла порядка 100 резолюций в отношении палестинской проблемы, а США реализовали свое право вето 56 раз, поддерживая Израиль. По мнению эксперта, США могут прекратить инвестиции в Великобританию и Францию в ответ на признание ими Палестины. Профессор отметил, что западные страны признают именно территории под контролем Палестинской национальной администрации, не включающие сектор Газа. В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.
https://ria.ru/20250921/palestina-2043358056.html
https://ria.ru/20250921/ssha-2043399023.html
https://ria.ru/20250921/palestina-2043403430.html
https://ria.ru/20250922/konflikt-1915630213.html
израиль
палестина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46cbdc90841eb6835c6e40e4ee16c7c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, великобритания, кир стармер, эммануэль макрон, евросоюз, оон, палестинская национальная администрация
В мире, Израиль, Палестина, Великобритания, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Евросоюз, ООН, Палестинская национальная администрация
АНТАКЬЯ (Турция), 22 сен – РИА Новости. Решение ряда западных стран признать палестинское государство должно сопровождаться санкциями против Израиля, чтобы открыть путь к урегулированию конфликта по принципу двух государств, заявили РИА Новости турецкие депутаты и эксперт.
"Надеемся, что наряду с решениями о признании Палестины Великобритания
и ЕС
начнут вводить санкции и ряд других мер в отношении Израиля", - заявил РИА Новости глава межпарламентской комиссии Турция-ЕС Исмаил Караель.
"Мы стали свидетелями устроенного Израилем
геноцида в прямом эфире, в западном сообществе нарастает критика бездействия правительств, в то время как в секторе Газа погибают женщины и дети под авиаударами и от голода. Возможно, руководство этих трех стран решило принять такой шаг под давлением общественности, чтобы снизить накал протестов и продемонстрировать якобы реальные шаги", - считает депутат.
Он выразил надежду, что данное решение позволит приблизить мир к урегулированию конфликта, так как признание палестинского государства является ключом к двугосударственному принципу решения кризиса.
Депутат не исключил, что Евросоюз займет более сбалансированную и серьезную позицию по отношению к конфликту.
Депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Хасан Туран заявил РИА Новости, что без вывода израильских сил, бесперебойных поставок гумпомощи и ряда других шагов решения западных стран бессмысленны.
"Пока будет продолжаться израильская оккупация, не останется земли, на которой будет создано признанное палестинское государство. Поэтому возникает вопрос – эти страны признают палестинское государство на самом деле или руины?" - задался вопросом Туран.
Он указал на лицемерие западных стран, действия которых помогли подготовить почву для военной операции Израиля в секторе Газа.
Урегулирование конфликта по принципу двух государств невозможно без жестких санкций в отношении Израиля, заявил РИА Новости профессор Стамбульского университета культуры и эксперт по международному праву Хасан Кёни.
Профессор напомнил, что за последние 75 лет ООН
приняла порядка 100 резолюций в отношении палестинской проблемы, а США
реализовали свое право вето 56 раз, поддерживая Израиль.
По мнению эксперта, США могут прекратить инвестиции в Великобританию и Францию
в ответ на признание ими Палестины. Профессор отметил, что западные страны признают именно территории под контролем Палестинской национальной администрации
, не включающие сектор Газа.
В воскресенье премьер Великобритании Кир Стармер
объявил о признании Лондоном
Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии
, Канады
и Португалии
. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона
передавало, что десять стран, включая Францию, признают Палестину в ходе конференции на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
22 сентября. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США.