https://ria.ru/20250922/tsydenov-2043488412.html

Алексей Цыденов: если кто-то будет покушаться на Байкал, я встану против

Алексей Цыденов: если кто-то будет покушаться на Байкал, я встану против - РИА Новости, 22.09.2025

Алексей Цыденов: если кто-то будет покушаться на Байкал, я встану против

Изменения в закон об охране Байкала необходимы для защиты озера и леса, а также интересов проживающих там местных жителей, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T13:00:00+03:00

2025-09-22T13:00:00+03:00

2025-09-22T13:00:00+03:00

интервью

байкал

алексей цыденов

республика бурятия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816032131_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_10c66c453e7a2789c11840ad9ad6e751.jpg

Изменения в закон об охране Байкала необходимы для защиты озера и леса, а также интересов проживающих там местных жителей, заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. В интервью РИА Новости он рассказал, что на сегодняшний день из-за юридических ограничений невозможно построить очистные сооружения и, что не менее важно, укрепить селезащитные – по прогнозам ученых, сель катастрофического уровня, сходящий раз в 50 лет, угрожает Транссибу, федеральной дороге вдоль Байкала и самому озеру. Цыденов заверил, что рубка леса не коснется особо охраняемых зон, а станет точечной работой и будет проводиться только по согласованию с межведомственной комиссией. Беседовала Ирина Андреева.– Алексей Самбуевич, все мы являемся свидетелями того, как долго принимается закон о защите озера Байкал. В чем причина, и на какой стадии находится этот процесс?– Действительно, сейчас ведутся большие дискуссии вокруг законопроекта об охране озера Байкал, о внесении изменений в закон об охране озера Байкал. И исходя из публичной информации из разных обращений, которые приходится читать, видно, что люди просто не знают, что происходит. Есть общая обеспокоенность в обществе, но без понимания деталей происходящего.Тот законопроект, который сегодня подготовлен правительством, получил согласование государственного правового управления президента Российской Федерации, получил заключение Минюста, получил согласование министерства иностранных дел, которое у нас взаимодействует по линии ЮНЕСКО, получил положительное заключение Генеральной прокуратуры Российской Федерации, был рассмотрен в Российской академии наук и официально внесен в Государственную думу ко второму чтению, нами полностью и безусловно поддерживается. Он отвечает на большую часть имеющихся вопросов. Там на сегодня не решен вопрос с оборотом земель, не решен вопрос еще с особо защитными участками леса. Но большую часть всех местных вопросов он решает, мы, безусловно, его поддерживаем. И у нас уже сейчас собрано порядка 11 тысяч подписей в его поддержку. На самом деле их гораздо больше, столько подписей было собрано за четыре дня местными жителями, только быстрее бы решить этот вопрос. Сейчас эти подписи уже направлены на имя Вячеслава Викторовича Володина, председателя Государственной думы, с тем, чтобы законопроект быстрее был принят.На что хочу обратить внимание в первую очередь. Мы сегодня имеем дело с накопленными за последние 20 лет изменениями в различные законы, которые между собой пересекаются и не согласуются. В 1999 году был принят закон об охране озера Байкал, между прочим, очень хороший и выверенный. С того момента были внесены изменения в земельный кодекс, в лесной кодекс, в водный кодекс, в различные другие документы. И накопились юридическо-технические несоответствия между этими документами, которые приводят к различным откровенным недоразумениям.Когда наблюдаешь за озабоченностью людей по поводу поправок в закон об охране озера Байкал, то их абсолютно искренне понимаешь, и я их понимаю. Если бы мне кто сказал, что покушаются на Байкал, хотят сделать, чтобы Байкал стал грязнее, – я встал бы против. Хотят вырубить весь лес на Байкале – я тоже против. И любой нормальный человек, когда слышит такое, конечно, у него нормальная реакция – против. Поэтому сейчас нужно просто разъяснить, что на самом деле происходит, чтобы у людей было четкое понимание.Мы говорим о центральной экологической зоне. Это юридическое, правовое понятие и конкретная территория вокруг Байкала. Границы центральной экологической зоны установлены постановлением правительства Российской Федерации и проистекают из закона по охране озера Байкал. Самим законом непосредственно предусмотрено установление центральной экологической зоны. При этом центральная экологическая зона не является особо охраняемой природной территорией (ООПТ). В границы центральной экологической зоны ООПТ попадают нацпарки, заказники, но поправки в закон их не касаются, поскольку у ООПТ отдельное правовое регулирование. Так вот, то, что не относится к ООПТ, но попадает в центральную экологическую зону – это 160 населенных пунктов, почти 140 тысяч населения, и их как раз-таки правовой режим центральной экологической зоны касается непосредственно. И отсюда проистекает целый ряд различных вопросов.О текущей ситуации я докладывал непосредственно Владимиру Владимировичу Путину. И есть поручение президента, в котором сказано о том, что правительству совместно с Российской академией наук, совместно с Генеральной прокуратурой, с регионами – Иркутской областью и республикой Бурятия – подготовить этот законопроект и принять его в весеннюю сессию. В рамках подготовки он вышел на осеннюю сессию. Все, кому президент поручил, эту работу провели – сформировали уже согласованную редакцию. Поэтому ее надо в ближайшее время принимать.– Сплошные рубки – то, из-за чего сейчас больше всего шумихи. Разъясните, пожалуйста, что это за понятие.– Проблема возникла после внесения в 2007 году поправок в терминологию в лесной кодекс. О чем речь? В законе об охране озера Байкал предусматривался запрет рубок главного пользования и разрешались прочие рубки. К рубкам главного пользования, в соответствии с лесным кодексом, который действовал в 1999 году, относилась коммерческая заготовка древесины. То есть любая коммерческая рубка деревьев для последующей продажи запрещалась. А прочие рубки, к которым относились противопожарные разрывы, рубки для гидротехнических сооружений, дорог, инфраструктуры, санитарные рубки и так далее, они относились к прочим рубкам, и законом об охране озера Байкал напрямую разрешались. И это в том числе согласовывалось с позицией ЮНЕСКО и предусматривало нормальную жизнедеятельность на Байкале и нормальный режим защиты озера и прилегающей территории.Потом в 2007 году в понятийный аппарат внесли изменения: рубки главного пользования и прочие рубки как понятия ушли, вместо них появились понятия сплошной рубки и выборочной рубки. Но определение сплошных рубок, по заключению многих экспертов, написано не совсем корректно, скажем так, нечетко разграничено. И в итоге сейчас любая рубка деревьев, лесных насаждений на любых земельных участках, в любом количестве от одного до трех и более – неважно, может быть признана сплошной. Что и выявлено природоохранной прокуратурой, и она акцентировала на этом внимание. Потому что у нас прокуратура требует соблюдения действующего законодательства. Они правильно ведут свою работу: есть законодательство, его надо соблюдать. Тот, кто пишет законы, должен просто с пониманием относиться к тому, что пишется.Так вот эти изменения в лесной кодекс, изменения понятийного аппарата между рубками главного пользования и прочими рубками на сплошные и выборочные – всё это и привело к последующим правовым коллизиям.– С какими трудностями сталкиваются жители прилегающих к Байкалу территорий, насколько они серьезные и почему нельзя их решить без поправок в закон?– Первая проблема – это невозможность сегодня защитить поселки от лесных пожаров. Во всей России, на всей другой территории, кроме центральной экологической зоны Байкала, вокруг населенных пунктов, которые граничат с лесом, создаются противопожарные разрывы, которые защищают с одной стороны поселок, чтобы из леса огонь не пришел в поселок, с другой стороны лес защищают. То есть это защита и людей от лесного пожара, и леса от бытовых пожаров. Такая взаимная защита. Так вот, у нас есть поручение президента 2017 года. После большого пожара, когда у нас деревня сгорела – Черемушки. Она сгорела не от лесного, а от ландшафтного пожара, но также не было защиты. И тогда поручение было правительству Российской Федерации "внести изменения в законодательство, предусматривающее создание противопожарных минерализованных разрывов". Это прямая цитата поручения президента. Но оно до сих пор не исполняется. У нас поселки до сих пор не защищены. Каждый пожароопасный период каждый год у нас повышены риски и повышена напряженность.Следующий момент, который мы не можем реализовать – это строительство очистных в центральной экологической зоне. Мне кажется, никто не сомневается в том, что стоки в Байкал должны быть очищены. Если стоки в Байкал будут не очищены, для Байкала это плохо. Наверное, ни у кого в этом сомнения нет. Нужно строить очистные. Но есть две нормы закона, которые сегодня являются сдерживающим фактором. Первый – это перевод земель: сегодня запрещен перевод земель под любые нужды. То есть, если земля не является землями промышленности, то на ней нельзя построить очистные. И второй момент – к очистным нужно провести трубопроводы, линию электропередач и так далее. Там какая-то часть растительности подлежит вырубке, а сплошные рубки также запрещены. Так вот, сегодня очистные нельзя построить из-за законодательных ограничений.Хорошо ли Байкалу от того, что неочищенные стоки в него будут попадать? Мне кажется, здесь ответ очевиден. И защита Байкала в части очистки стоков, строительства очистных, наверное, ни у кого не вызывает сомнений. При этом у нас есть прямые поручения президента также по строительству очистных. Но мы проектировать не можем по некоторым очистным, поскольку невозможно определить земельный участок. И от этого зависят и проектирование, и последующее строительство.У нас сегодня в центральной экологической зоне только со стороны Бурятии нужно построить пять очистных по прямому поручению президента. И это направлено как на обеспечение очистными местного населения, так и на обеспечение очистными туристической инфраструктуры, чтобы от туристов не было отрицательного экологического воздействия. Все стоки должны быть полностью очищены по самым высоким в России байкальским требованиям. А это современные очистные, и их надо строить. Поэтому корректировка закона предусматривает возможность точечного, адресного и по короткому перечню задач изменений, которые бы позволяли делать противопожарные разрывы, строить очистные и так далее.Следующий момент – это вопрос с размещением кладбищ. Та же норма, которая запрещает перевод земель из одной категории в другую, она не дает сегодня расширить или предоставить землю для кладбища для местного населения. Подчеркну: у нас 160 населенных пунктов попали в центральную экологическую зону. И у них сегодня исчерпаны площади кладбищ. И это для людей, на самом деле, такая достаточно напряженная социальная обстановка. У нас есть кладбища, на которых уже и проходы, тропинки – всё занято. Есть кладбище, которое к Байкалу уперлось непосредственно уже, там подмывы есть. И рядом есть свободный участок, для кладбища-то надо там совсем небольшую территорию. Но мы выделить не можем. Люди задают нам справедливые вопросы – почему? Люди не спрашивают, где, что написано, в каком законе. Люди не могут понять, почему вдруг для кладбища нельзя просто землю выделить. И поправки в закон позволяют под кладбище непосредственно выделять землю. Таких населенных пунктов 55 в Бурятии и Иркутской области, для которых это вопрос актуален.Следующий вопрос – это изменения, касающиеся также ликвидации юридических ошибок и правовых. В чем суть? Во всей стране у нас, когда стали оцифровывать лесоустроительные картографические материалы, границы населенных пунктов, границы лесных участков и так далее, возникли проблемы наложения одних и тех же участков в разных базах данных. Когда формировались все карты, это были 80-е годы прошлого века. Понятно, что не было ни спутниковых снимков, ни ГЛОНАСС, ничего. Не было координатного описания, а было только текстовое: лесной квартал, к примеру, деревня Клюевка, второй перекресток на юго-запад 300 метров. Вот такие описания примерно. И вот когда стали описания все накладывать на карты и так далее, то возникла ситуация, когда лесной кадастр и лесные кварталы наложились на фактически существующие населенные пункты. Причем эти населенные пункты имеют установленные границы, стоят на кадастре. Это старые действующие населенные пункты. Это не новостройки, не ДНТ, не СНТ, не коттеджные и дачные застройки. Это действующие старые населенные пункты.Во всей России этот вопрос был решен лесной амнистией, когда одним решением все пересечения границ были исключены, и населенные пункты, стоящие на кадастре, границы этих населенных пунктов оформили, и пересечения с лесным фондом убрали. Юридическое, не физическое – подчеркиваю. Это не про лес, это просто несоответствие координат. А у нас в центральной экологической зоне, поскольку у нас свой правовой режим, вот эта лесная амнистия, которую провели во всей стране, она не действует. И поэтому остались наложения.У нас 37 населенных пунктов, в которых установлены границы этих населенных пунктов, там нет спорных территорий, они стоят на кадастре, и при этом они как будто бы в лесу, как будто бы поверх них наложен лес. Это юридико-техническая ошибка с 80-х годов – неточности координатного описания. Но поскольку сегодня законодательство не дает проводить перевод земель, то мы из земель лесного фонда действующие населенные пункты не можем перевести в землю поселений. Еще раз подчеркну, это не расширение границ населенных пунктов, это не захват новых территорий, не изменение границ, не узаконивание каких-то там самостроев или что-то еще. Это в границах установленных населенных пунктов, поставленных на кадастр без новых территорий, без новых захватов, без новых расширений. И это тоже требуется решить, поскольку люди, которые имеют свой дом, десятилетиями живут, юридически находятся в лесу, не могут получить ни разрешения на новое строительство дома на своем же участке, никак его законным способом продать и так далее. Возникает целый ряд ограничений.Тема с оборотом земель – опять же, это юридико-технические несостыковки. О чем речь? В земельном кодексе, статья 27: ограничены в обороте земли, занятые особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями, заповедниками. Так вот, под объектами, включенными в список всемирного наследия, авторы этой нормы, кто прописывал в земельном кодексе, понимали, что это какие-то выделенные вещи – храм, заповедник, то есть такие локальные вещи. Никто не думал, когда писали эту норму, о том, что 160 населенных пунктов полностью со всей территорией и со всем населением будут включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО и полностью попадут под эти ограничения, под эти нормы земельного кодекса. Теперь муниципальная, государственная земля в этих населенных пунктах не может быть предоставлена в собственность жителям.– Но ведь в аренду земля может быть сдана?– Да, здесь нужно подчеркнуть о том, что в аренду землю сдавать можно. Какая для экологии разница, земля в собственности или в аренде? С точки зрения экологических вещей никакой разницы. Это вопрос имущественных прав. И здесь в первую очередь страдают простые люди, пенсионеры, которые до введения этого ограничения не успели свои земельные участки оформить. Дома есть, они живут. Объекты недвижимости, дома можно оформлять в собственность, ограничений нет. А земельные участки под этими домами нельзя. И сейчас они детям передать не могут и так далее.Второй момент – мы не можем многодетным дать, не можем дать участникам СВО эту землю в собственность. Не работает ипотечная программа, если земля не в собственности, материнский капитал нельзя реализовать, если земля не своя. В итоге простые люди от этого имеют ограничения. Для людей, у которых есть деньги (олигархи, крупные корпорации, ну просто богатые люди), для них собственность или аренда не важно, они ипотеку не берут. Они могут эту землю взять в аренду и на ней что хотят, построить, в границах населенного пункта. Мы говорим именно о населенном пункте. Это не про лес. То есть от этого ограничения страдают именно люди, скажем так, небогатые (многодетные семьи, участники специальной военной операции и так далее), для которых ипотека – это единственная возможность построить жилье. Поэтому здесь вопрос не про экологию, а про имущественные отношения. Имущественные права (аренда или собственность) для экологии Байкала не имеют никакой разницы. Это просто ущемление прав обычных людей.– В интервью нашему агентству на ВЭФ вы говорили, что возле Байкала скопился сель, который угрожает федеральной дороге, идущей вдоль озера, а также и самому озеру. Принятие законопроекта – единственный способ решить этот вопрос? Может быть, есть какие-то другие пути решения проблемы?– Сегодня это в первую очередь касается Байкальска. Там накопился сель в прилегающих горных массивах. И раз в 50 лет на этой территории сходит сель катастрофического уровня. Это не мои определения, это определения Российской академии наук. И последний такой сель был в 1971 году. До этого был в 1927 году. Сейчас уже в прилегающей территории накопились условия (обводнение почвы, микросмещения и так далее). Институт динамики систем и теории управления Сибирского отделения Российской академии наук, Институт земной коры также Сибирского отделения Российской академии наук дают заключения, что вероятность схождения селя катастрофического уровня в ближайшее время более 90%. Если этот сель сойдет, то по ходу распространения селя, как прогнозируют ученые, попадает и федеральная дорога автомобильная, которая соединяет Москву и Владивосток, и Транссиб – железнодорожная магистраль, и те самые карты-накопители, в которых шлам-лигнин, черный щелок Байкальского ЦБК. Там сейчас чистят и вывозят, но еще работа не закончена. Росатом занимается их утилизацией, переработкой. Со временем это будет сделано, будет убрано. Но опасность селя от этого не уйдет.Так вот, если сель сойдет, он это все столкнет просто. Дорогу перекроет, все карты-накопители может вытолкнуть в Байкал. Кому это надо? Для кого это является задачей, чтобы все это оказалось в Байкале? Мы не знаем. И в советское время там строили селезащиту, строили бетонные направляющие, бетонные ограждения, которые этот поток, они сдержать его не сдержат, но его направляют, чтобы он шел в заданном русле и не растекался по сторонам. Так вот, эти существующие бетонные сооружения уже требуют ремонта, восстановления. Где-то требуется строительство новых с учетом развития ситуации. Но мы тоже сейчас не можем это сделать. Закон не позволяет. Опять же повторюсь, это не сам закон не позволяет. Это накопленные несоответствия между лесным кодексом, водным кодексом, земельным кодексом и самим законом об охране озера Байкал.– Как сейчас обстоят дела с дорогами на Байкальской территории? С какими сложностями приходится сталкиваться при их строительстве вблизи озера?– Конкретный пример: федеральная дорога "Москва – Владивосток", дорога, связывающая Запад и Восток России, единственный проезд вдоль Байкала. Там нет объездных дорог: ни сельских, ни проселочных, поскольку с учетом особенностей территории здесь с одной стороны гора, с другой стороны Байкал – все, других объездов нет. Одна федеральная дорога проходит, по которой весь грузовой, пассажирский трафик, легковой транспорт идет с запада на восток, с востока на запад. Сегодня на нем пять мостов, которые предаварийные, по сути, уже аварийные. Их не переводят в аварийные. Понятно – иначе вообще движение остановится. В любой момент может с ними что-то случиться.Чтобы отремонтировать мост, нужно рядом проложить временный, поскольку невозможно перекрыть движение полностью, а ремонт моста потребует работ почти на год. Мы же не сможем на год остановить движение вообще в стране между Западом и Востоком, соответственно, нужно на соседнем участке сделать либо отвод, либо временный мост, пока будет ремонтироваться основной. Но все это тоже нельзя, поскольку формулировка, которая сегодня заложена в лесном кодексе подразумевает, что рубка стоящих рядом двух берёз, трех кустов – уже сплошная рубка. Хотя для строительства дороги и ремонта мостов там нужны минимальные участки.И тут надо тоже сразу оговориться о том, что сейчас в законопроекте предусмотрено пятикратное лесовосстановление. Если мы для очистных, для строительства дороги, для ремонта моста срубили одно дерево, закон предусматривает компенсационное восстановление – должны посадить пять деревьев. То есть нет никакого ущерба, более того это дополнительная защита Байкала. И, мне кажется, тоже ни у кого не будет вызывать сомнения вопрос о том, что нужно обеспечивать движение транспорта и вообще связь нашей большой страны между Западом и Востоком. И дожидаться того, когда у нас в один прекрасный момент все движение остановится, не нужно. Потом, в режиме ЧС все равно все разрешим, все это все равно будет построено, но это будет в режиме ЧС, это будет с остановкой движения, как у нас уже было на БАМе.Помните, наверное, как два года назад перекрыло БАМ, размыло дамбу. Опять же из-за законодательства тогда невозможно было отремонтировать дамбу, и это привело к полной остановке движения на БАМе. В итоге в режиме ЧС все равно все сделали, все ограничения в режиме ЧС были сняты, но зачем доводить до ЧС? Зачем доводить до остановки движения, до ущерба государству? Поэтому вопрос с дорогами и мостами тоже решится в случае принятия поправок в закон.– Что скажете про туризм? Не получится ли так, что принятие поправок в закон о защите озера Байкал "развяжет руки" бизнесу, и он начнет строить все, что угодно и где угодно?– У нас ограниченная территория, где можно развивать туризм. Это, безусловно, действующие населенные пункты, у границ населенного пункта. Отдельная территория – это особая экономическая зона "Байкальская гавань". На других участках создавать, выделять землю под строительство гостиниц, отелей и так далее нельзя. И мы на это и не замахиваемся. И нет задачи что-то поменять. Даже в этой выделенной территории, чтобы построить гостиницы, отели и так далее, для них все равно нужно очистные сделать – я про это уже говорил. Им нужно линии электропередач провести – тоже я про это говорил. Где-то нужно дорожный съезд сделать. Это локальные, точечные, ограниченные участки. Объекты туристической инфраструктуры тоже локализованы в рамках Байкальской территории. На бурятской территории это "Байкальская гавань", особая экономическая зона.Просто для понимания: протяженность Байкала с юга на север 650 километров. Это почти как от Москвы до Питера. Площадь вот этой особой экономической зоны "Байкальская гавань", где развивается туризм, – это одна треть Химок (36 квадратных километров). Москвичи поймут, что это такое. Так вот на расстоянии от Москвы до Санкт-Петербурга в одной трети Химок предусматривается развитие туристической инфраструктуры. Это малая площадь по сравнению со всей центральной экологической зоной. Площадь центральной экологической зоны Байкальской природной территории – около 90 тысяч квадратных километров.И опять же повторюсь, здесь говорим про точечные локальные участки для очистных, для линий электропередач и с пятикратным лесовосстановлением. Более того, в законопроекте, который согласован правительством, внесен в Государственную думу в части вот этих разрешений на рубку леса для дороги, для моста, для очистных, перевод земель под очистные, под кладбище и так далее прописано, что подобные решения принимаются на основании решения комиссии. Законопроектом прописано создание комиссии, в которую входят представители Государственной думы, Совета Федерации, администрации президента, Федеральной службы безопасности и регионов – Бурятии и Иркутской области. И только эта комиссия принимает решение. Но прежде, чем комиссия примет решение, законопроектом предусмотрено, что на любые проекты – строительство очистных, моста – сначала делается проектная документация, которая проходит государственную экологическую экспертизу со всеми нормативами, с общественным слушанием. И только после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы проект выносится на рассмотрение комиссии, и комиссия принимает решение – либо да, либо нет.Я не знаю, кому мы не доверяем. У нас дума, Совет Федерации, правительство Российской Федерации, администрация президента, Федеральная служба безопасности. Кого еще надо прописать? Я уже не знаю. Галактический совет джедаев туда вписать надо? Или что там? Сенат планеты Набу? Кого еще в эту комиссию включить для того, чтобы вопроса никакого не возникало? То есть сегодня механизмы защиты от необоснованных решений, злоупотреблений или от каких-то необоснованных угроз Байкалу прописаны в законопроекте настолько детально и подробно, что как-то обскочить это невозможно.Если кто-то говорит о том, что будут нарушать: если кто-то хочет нарушать, ему не важно, что написано в законе и вообще, есть ли закон этот или нет? Закон – это для того, как жить правильно. Это для честных людей. Нечестным людям законы не нужны. Вот есть у нас правила дорожного движения. В них написано: нельзя выезжать на встречку. Но есть ведь люди, которые выезжают на встречку? Есть. Это же не значит, что теперь давайте отменим правила дорожного движения. Также есть у нас уголовный кодекс, в нем написано: не воруй. А есть же люди, которые воруют? Тогда давайте отменим уголовный кодекс. Ну а что? Люди же все равно воруют, давайте отменим. Люди же все равно нарушают. Поэтому закон – это про то, как жить правильно. А если мы, боясь, что кто-то будет его нарушать, не будем никакие законы принимать, ну тогда просто хаос. И здесь закон – это про то, как жить правильно.– Помимо "сплошных рубок" в законе есть понятие "санитарные рубки". Что это такое? И для чего они нужны?– Санитарные рубки – это рубки, где лес по каким-либо причинам, пожар или болезнь от лесных паразитов и так далее, пострадал и нужны лесовосстановительные мероприятия. И здесь такая достаточно жаркая дискуссия, но на нее тоже есть ответ.Первое, никто не хочет заходить с лесовосстановительными мероприятиями без предварительного обоснования. Второе, даже чтобы заходить в лесовосстановительные мероприятия, те же там рубки погибших, сгоревших или больных деревьев, опять же вопрос выносится на комиссию, о которой я говорил, но с заключением Российской академии наук.Вопрос тем, кто против поправок: мы еще Российской академии наук не доверяем? То есть Российская академия наук скажет, что здесь надо провести лесовосстановительное мероприятие или не надо. Кому тогда еще у нас в стране доверять в части заключения о необходимости лесовосстановительных мероприятий? Лес во многом восстанавливается сам. И на многие участки вообще не надо заходить. Но есть лесные участки, где есть болезни. И таких достаточно много, к сожалению.Насчет применения пестицидов – они не на все виды вредителей действуют, но есть такие, которые только пестицидами уничтожаются. На Байкальской территории пестициды применять нельзя. Рубить больной лес нельзя. В итоге мы просто смотрим, как болезнь распространяется на байкальский лес и никаких мероприятий не применяем. Как останавливать? Многие болезни останавливаются пониженными температурами. Для того, чтобы остановилось распространение сибирского шелкопряда, достаточно, что в определенный период зимой установилась температура ниже 40 градусов. Но сейчас идет глобальное потепление, сильные морозы становятся редкостью, и естественный природный регулятор уже не работает. Нужно предпринимать какие-то действия. Опять же повторюсь, пестициды применять нельзя, санитарные рубки делать нельзя, просто констатируем разрастание болезни. В байкальских лесах есть и водянка, и волнянка, и сибирский шелкопряд – разный набор болезней. То есть для каждого из них свой набор мероприятий. И вот этот набор мероприятий как раз и должна согласовать Российская академия наук. И только после согласования Российской академии наук решение выносится на комиссию, в которую я уже перечислял кто входит. И после этого решения комиссии санитарные рубки разрешают или запрещают, ссылаясь на то, что природа сама все отрегулирует.Все эти вещи – это же еще трата бюджетных средств. Те же лесовосстановительные мероприятия – это не дешевое удовольствие, и на это еще должны быть выделены бюджетные средства в первую очередь. Если комиссия принимает решение, тогда уже Минприроды России по линии Рослесхоза выделяются бюджетные средства, начинаются лесовосстановительные мероприятия. Здесь тоже очень взвешенно все прописано.Опять же люди, которые озабочены судьбой Байкала (а мы к таким тоже относимся), озабочены, конечно, и тем, что под видом санитарных рубок будут рубить здоровый лес. Опять же, если кто-то хочет нарушить закон, он и сейчас нарушает. Опять же, закон – это про то, как жить правильно. Про нарушение закона – это о другом. Это вот Уголовный кодекс и все соответствующие службы, которые работают. Говорят, что под видом больного начнут рубить здоровый лес или будут провоцировать поджоги и пожары отдельно для того, чтобы потом срубить этот лес. Но никто же не говорит о том, что давайте мы этот горелый лес будем на продажу принимать. Предусмотрена утилизация на месте, без коммерческого использования. Если нет коммерческого использования, в чем тогда интерес? И опять же, даже для уборки сгоревшего леса – сначала нужно получить заключение Российской академии наук, потом комиссия, потом уже Минприроды, Рослесхоз и так далее.Проводить лесовосстановительные мероприятия – государственная обязанность. И как еще прописать нормы, которые бы позволяли максимально обеспечить защиту и в то же время решать целевые задачи по лесовосстановлению, никто не предложил. Все время оппоненты говорят о том, что законопроект плохой, все неправильно. Вопросов нет, мы все за одну цель, дайте свои предложения, свою редакцию законопроекта. Предложения в законопроект никто ни разу не дал. Даются заключения, аналитические пояснения, какие-то эмоциональные заявления, где-то научно подкрепленные тезисы о том, что возможно естественное лесовосстановление. Точно никто не против, точно за. Дайте, как в законе написать, что в случае, если естественное лесовосстановление невозможно или естественная борьба с природными вредителями невозможна, то как проводить искусственное лесовосстановление, как проводить борьбу с вредителем. То есть, если критикуешь, предлагай. К сожалению, пока такого нет.

https://ria.ru/20250402/buryatiya-2008927755.html

https://ria.ru/20250517/putin-2017607714.html

https://ria.ru/20250905/rekonstruktsiya-2039943718.html

https://ria.ru/20250919/baykal-2042979522.html

байкал

республика бурятия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, байкал, алексей цыденов, республика бурятия, россия