https://ria.ru/20250922/tsena-2043472000.html
ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения
ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения - РИА Новости, 22.09.2025
ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Континия" в рамках международного непатентованного... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T11:19:00+03:00
2025-09-22T11:19:00+03:00
2025-09-22T11:19:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_f182ed30775a4aeba5321c0127e4d6ad.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Континия" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Афлиберцепт" для лечения различных видов ухудшения зрения, согласованная цена на 18% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эйлеа", сообщили в ведомстве. "ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний сетчатки глаза. Речь идет о первом отечественном дженерике "Континия" в рамках МНН "Афлиберцепт". Он разработан для лечения различных видов ухудшения зрения. Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эйлеа" на 18%", - говорится в сообщении. Отмечается, что за раствор "Континия" для внутриглазного введения в дозировке 40 мг/мл цена согласована на уровне 36,8 тысячи рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 44,8 тысячи рублей. Подчеркивается, что согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20250528/tsena-2019496887.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4d5d85170bf8af402eb3f69dd511c64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения
ФАС согласовала цену на дженерик РФ "Континия" для лечения ухудшения зрения
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Континия" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Афлиберцепт" для лечения различных видов ухудшения зрения, согласованная цена на 18% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эйлеа", сообщили в ведомстве.
"ФАС
согласовала цену на препарат для лечения заболеваний сетчатки глаза. Речь идет о первом отечественном дженерике "Континия" в рамках МНН "Афлиберцепт". Он разработан для лечения различных видов ухудшения зрения. Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эйлеа" на 18%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за раствор "Континия" для внутриглазного введения в дозировке 40 мг/мл цена согласована на уровне 36,8 тысячи рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 44,8 тысячи рублей.
Подчеркивается, что согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.