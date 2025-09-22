Рейтинг@Mail.ru
ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения - РИА Новости, 22.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 22.09.2025
https://ria.ru/20250922/tsena-2043472000.html
ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения
ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения - РИА Новости, 22.09.2025
ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Континия" в рамках международного непатентованного... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T11:19:00+03:00
2025-09-22T11:19:00+03:00
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_f182ed30775a4aeba5321c0127e4d6ad.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Континия" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Афлиберцепт" для лечения различных видов ухудшения зрения, согласованная цена на 18% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эйлеа", сообщили в ведомстве. "ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний сетчатки глаза. Речь идет о первом отечественном дженерике "Континия" в рамках МНН "Афлиберцепт". Он разработан для лечения различных видов ухудшения зрения. Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эйлеа" на 18%", - говорится в сообщении. Отмечается, что за раствор "Континия" для внутриглазного введения в дозировке 40 мг/мл цена согласована на уровне 36,8 тысячи рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 44,8 тысячи рублей. Подчеркивается, что согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20250528/tsena-2019496887.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4d5d85170bf8af402eb3f69dd511c64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения

ФАС согласовала цену на дженерик РФ "Континия" для лечения ухудшения зрения

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Здание Федеральной антимонопольной службы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Континия" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Афлиберцепт" для лечения различных видов ухудшения зрения, согласованная цена на 18% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эйлеа", сообщили в ведомстве.
"ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний сетчатки глаза. Речь идет о первом отечественном дженерике "Континия" в рамках МНН "Афлиберцепт". Он разработан для лечения различных видов ухудшения зрения. Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эйлеа" на 18%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за раствор "Континия" для внутриглазного введения в дозировке 40 мг/мл цена согласована на уровне 36,8 тысячи рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 44,8 тысячи рублей.
Подчеркивается, что согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Женщина принимает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
ФАС согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда
28 мая, 10:19
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала