https://ria.ru/20250922/tsena-2043472000.html

ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения

ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения - РИА Новости, 22.09.2025

ФАС согласовала цену препарата для лечения ухудшения зрения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Континия" в рамках международного непатентованного... РИА Новости, 22.09.2025

2025-09-22T11:19:00+03:00

2025-09-22T11:19:00+03:00

2025-09-22T11:19:00+03:00

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96218/06/962180633_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_f182ed30775a4aeba5321c0127e4d6ad.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик "Континия" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Афлиберцепт" для лечения различных видов ухудшения зрения, согласованная цена на 18% ниже относительно зарегистрированной стоимости иностранного референтного препарата "Эйлеа", сообщили в ведомстве. "ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний сетчатки глаза. Речь идет о первом отечественном дженерике "Континия" в рамках МНН "Афлиберцепт". Он разработан для лечения различных видов ухудшения зрения. Согласованная цена на дженерик снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эйлеа" на 18%", - говорится в сообщении. Отмечается, что за раствор "Континия" для внутриглазного введения в дозировке 40 мг/мл цена согласована на уровне 36,8 тысячи рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 44,8 тысячи рублей. Подчеркивается, что согласование ФАС цен на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

https://ria.ru/20250528/tsena-2019496887.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество