https://ria.ru/20250922/tsahal-2043474561.html
Израильская армия усилила боеготовность
Израильская армия усилила боеготовность - РИА Новости, 22.09.2025
Израильская армия усилила боеготовность
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решении об усилении боеготовности на море, суше и в воздухе на период осенних праздников, которые продлятся до середины... РИА Новости, 22.09.2025
2025-09-22T11:28:00+03:00
2025-09-22T11:28:00+03:00
2025-09-22T11:28:00+03:00
в мире
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решении об усилении боеготовности на море, суше и в воздухе на период осенних праздников, которые продлятся до середины октября, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ. "В соответствии с многозонной оценкой обстановки было принято решение об усилении и повышенной готовности десятков рот, проходящих подготовку в разных частях ЦАХАЛ, для выполнения оборонительных и наступательных задач на различных направлениях в период праздников Тишрей. ЦАХАЛ усилил боевые зоны силами в воздухе, на море, на суше и во всех подразделениях по всей стране", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250922/palestina-2043445738.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
Израильская армия усилила боеготовность
Израильская армия усилила боеготовность в период осенних праздников