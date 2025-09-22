Рейтинг@Mail.ru
11:28 22.09.2025
Израильская армия усилила боеготовность
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решении об усилении боеготовности на море, суше и в воздухе на период осенних праздников, которые продлятся до середины октября, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ. "В соответствии с многозонной оценкой обстановки было принято решение об усилении и повышенной готовности десятков рот, проходящих подготовку в разных частях ЦАХАЛ, для выполнения оборонительных и наступательных задач на различных направлениях в период праздников Тишрей. ЦАХАЛ усилил боевые зоны силами в воздухе, на море, на суше и во всех подразделениях по всей стране", - говорится в сообщении.
Израильская армия усилила боеготовность в период осенних праздников

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решении об усилении боеготовности на море, суше и в воздухе на период осенних праздников, которые продлятся до середины октября, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ.
"В соответствии с многозонной оценкой обстановки было принято решение об усилении и повышенной готовности десятков рот, проходящих подготовку в разных частях ЦАХАЛ, для выполнения оборонительных и наступательных задач на различных направлениях в период праздников Тишрей. ЦАХАЛ усилил боевые зоны силами в воздухе, на море, на суше и во всех подразделениях по всей стране", - говорится в сообщении.
Люди с флагами Палестины - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Политик оценил роль признания Палестины в давлении на Израиль
Вчера, 09:01
 
