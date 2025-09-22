https://ria.ru/20250922/tsahal-2043474561.html

Израильская армия усилила боеготовность

Израильская армия усилила боеготовность

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решении об усилении боеготовности на море, суше и в воздухе на период осенних праздников, которые продлятся до середины октября, сообщила в понедельник пресс-служба ЦАХАЛ. "В соответствии с многозонной оценкой обстановки было принято решение об усилении и повышенной готовности десятков рот, проходящих подготовку в разных частях ЦАХАЛ, для выполнения оборонительных и наступательных задач на различных направлениях в период праздников Тишрей. ЦАХАЛ усилил боевые зоны силами в воздухе, на море, на суше и во всех подразделениях по всей стране", - говорится в сообщении.

