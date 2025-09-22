https://ria.ru/20250922/trevoga-2043569481.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях звучит более часа. В 16.32 мск тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

