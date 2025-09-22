https://ria.ru/20250922/trevoga-2043516433.html
В Киеве, Сумской и еще семи областях Украины объявили тревогу
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах была объявлена в 13.28 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
