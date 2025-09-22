https://ria.ru/20250922/trevoga-2043483867.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 14 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили в 11.44 мск."Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев.Общественный транспорт города возобновляет движение. Предупреждение продлилось 14 минут.

