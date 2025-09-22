Рейтинг@Mail.ru
12:02 22.09.2025 (обновлено: 12:07 22.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 14 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили в 11.44 мск."Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев.Общественный транспорт города возобновляет движение. Предупреждение продлилось 14 минут.
севастополь, происшествия
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 14 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Воздушную тревогу в городе объявили в 11.44 мск.
"Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев.
Общественный транспорт города возобновляет движение. Предупреждение продлилось 14 минут.
