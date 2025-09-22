В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге родился теленок шотландской породы

https://ria.ru/20250922/telenok-2043513290.html

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Теленок породы Хайленд родился в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге, сообщается в Telegram-канале зоосада. "В зоосаде Деда Мороза родился теленок Хайленд. Малыш появился на свет 16 августа. Его маме - самке Миле - и отцу Гаврюше 3 года. Они переехали в зоосад Деда Мороза в декабре 2022 года. Это их второе потомство. Первый теленок - Серкан родился в прошлом году и сейчас живет в другом зоопарке", - говорится в сообщении. Отмечается, что роды прошли благополучно, Мила справилась с ними самостоятельно без помощи специалистов, которые после рождения осмотрели новорожденного и убедились, что он полностью здоров. Теленок оказался самкой. "Первые несколько месяцев теленок питается преимущественно материнским молоком, позже начнет пробовать корма, которыми питаются родители. Во "взрослый рацион" входят: овощи, специализированные комбикорма, отруби, сено, травяная гранулированная мука, а в летний период свежая зеленая трава", - добавляется в сообщении. Уточняется, что порода Хайленд обитает в горах Шотландии и легко переносит сильные морозы, благодаря уникальной двуслойной шерсти.

