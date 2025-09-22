Рейтинг@Mail.ru
Делегация Филиппин заинтересовалась Российскими технологиями
16:47 22.09.2025
Делегация Филиппин заинтересовалась Российскими технологиями
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Делегация Республики Филиппины во главе с чрезвычайным и полномочным послом Игорем Байленом и заместителем министра торговли и промышленности Аланом Хепти осмотрела экспозицию "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" в Москве, выставку открыл Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) в преддверии Международного экспортного форума "Сделано в России", который пройдет 21 октября."Делегация осмотрела уникальную экспозицию, которая представляет целостный образ национального бренда "Сделано в России", где передовые технологии гармонично сочетаются с самобытным визуальным стилем. Всего на стенде представлена продукция более 30 предприятий из 13 регионов - от Москвы до Карелии", - говорится в сообщении центра."Мы видим возможности дальнейшего развития торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Филиппинами. Всегда полезно узнать, что нового производится в России, какие новые технологии появляются и что может быть востребовано не только здесь, но и по всему миру, в том числе на Филиппинах. В частности, интерес вызывают решения в сферах транспорта, ИТ и здравоохранения", - рассказал Байлен.Ключевыми направлениями выставки стали машиностроение и судостроение: инновационные решения для транспортной, энергетической и производственной отраслей, включая зарядки для электромобилей, системы управления освещением, БПЛА, гобо-проекторы, электромобили и 5D-принтеры. Также на выставке представлены информационные технологии: передовые цифровые решения для безопасности и автоматизации, комплексы для распознавания документов и экосистемы корпоративных коммуникаций, медицина и биотехнологии: современные разработки для диагностики и реабилитации, включая биопротезы, аппараты ИВЛ и беговые дорожки.Кроме того, на выставке представлены робототехника и образование: интерактивные решения на базе VR, цифровые двойники, образовательные робоячейки и учебные манипуляторы, а также креативные индустрии: уникальные художественные изделия, сочетающие традиции и современность.Посетить экспозицию можно до 22 октября. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Национального центра "Россия".Как напомнили в РЭЦ, Международный экспортный форум "Сделано в Россия", в рамках которого работает экспозиция, состоится 21 октября в Москве, в Национальном центре "Россия".Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Делегация Филиппин заинтересовалась Российскими технологиями

Делегации Филиппин представили технологии из РФ на экспозиции "Сделано в России"

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Делегация Республики Филиппины во главе с чрезвычайным и полномочным послом Игорем Байленом и заместителем министра торговли и промышленности Аланом Хепти осмотрела экспозицию "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" в Москве, выставку открыл Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) в преддверии Международного экспортного форума "Сделано в России", который пройдет 21 октября.
"Делегация осмотрела уникальную экспозицию, которая представляет целостный образ национального бренда "Сделано в России", где передовые технологии гармонично сочетаются с самобытным визуальным стилем. Всего на стенде представлена продукция более 30 предприятий из 13 регионов - от Москвы до Карелии", - говорится в сообщении центра.
"Мы видим возможности дальнейшего развития торгового и инвестиционного сотрудничества между Россией и Филиппинами. Всегда полезно узнать, что нового производится в России, какие новые технологии появляются и что может быть востребовано не только здесь, но и по всему миру, в том числе на Филиппинах. В частности, интерес вызывают решения в сферах транспорта, ИТ и здравоохранения", - рассказал Байлен.
Ключевыми направлениями выставки стали машиностроение и судостроение: инновационные решения для транспортной, энергетической и производственной отраслей, включая зарядки для электромобилей, системы управления освещением, БПЛА, гобо-проекторы, электромобили и 5D-принтеры. Также на выставке представлены информационные технологии: передовые цифровые решения для безопасности и автоматизации, комплексы для распознавания документов и экосистемы корпоративных коммуникаций, медицина и биотехнологии: современные разработки для диагностики и реабилитации, включая биопротезы, аппараты ИВЛ и беговые дорожки.
Кроме того, на выставке представлены робототехника и образование: интерактивные решения на базе VR, цифровые двойники, образовательные робоячейки и учебные манипуляторы, а также креативные индустрии: уникальные художественные изделия, сочетающие традиции и современность.
Посетить экспозицию можно до 22 октября. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Национального центра "Россия".
Как напомнили в РЭЦ, Международный экспортный форум "Сделано в Россия", в рамках которого работает экспозиция, состоится 21 октября в Москве, в Национальном центре "Россия".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
